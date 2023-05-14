يحل فريق برشلونة ضيفا على نظيره إسبانيول، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني.

موعد مباراة إسبانيول ضد برشلونة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تبدأ مباراة إسبانيول وبرشلونة في تمام الساعة العاشرة مساء، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستقام على ملعب باور 8.

وتنقل المباراة بين إسبانيول وبرشلونة عبر قنوات:

beIN Sports HD 1 بتعليق حفيظ دراجي

beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حفيظ دراجي

beIN Sports HD 1 English

ويدخل برشلونة المباراة متصدرا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 82 نقطة، يليه ريال مدريد صاحب الوصافة برصيد 71 نقطة، ثم أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 69 نقطة.

ويتطلع برشلونة لتحقيق الفوز على إسبانيول، حيث أنه سيتوج رسميا بلقب الدوري الإسباني لموسم 2022-2023.