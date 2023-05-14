شاومينج ينشر أسئلة دراسات الفيوم وجبر الدقهلية بعد توزيعها بلجان امتحانات الإعدادية

شهدت جروبات شاومينج على تطبيق تليجرام تداولا لصور قيل إنها تخص أوراق أسئلة امتحان الدراسات الاجتماعية الذي يؤديه طلاب الشهادة الإعدادية في الفيوم، وامتحان الجبر الذي يؤديه طلاب الشهادة الإعدادية في الدقهلية.

جاء ذلك بعد 10 دقائق فقط من توزيع أوراق الأسئلة داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظتي الفيوم والدقهلية.

ويقوم شاومينج حاليا بنشر إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية التي نشر صورها على تليجرام لمساعدة طلاب الشهادة الإعدادية في الفيوم والدقهلية.

وانطلقت اليوم الأحد الموافق 14 مايو 2023، امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة البحيرة حيث يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 اليوم الأحد امتحان اللغة العربية من 9 صباحا حتى 11:30 صباحا ، ثم يؤدي الطلاب في الفترة الامتحانية الثانية امتحان التربية الدينية من 12 ظهرا حتى 1:30 ظهرا.

كما تستمر امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 لليوم الثاني على التوالي في المحافظات التي بدأتها امس السبت وهي محافظات : الفيوم ، البحر الأحمر ، الدقهلية ، دمياط ، أسوان ، الاسماعيلية ، وشمال سيناء ، وجنوب سيناء ، وسوهاج.