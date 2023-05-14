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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يوضح حقيقة مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية

الزمالك
الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة الأنباء التي تتردد بشأن مشاركة الزمالك في مونديال الأندية 2025 حال تكرار البطل في النسخ الـ4 قبل انطلاق المونديال.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: "هذه الأنباء غير صحيحة، فحال تكرار البطل سوف يتجه فيفا للنظر إلى التصنيف التراكمي للأندية".

وأضاف: "الزمالك في مركز بعيد في التصنيف الذي يتصدره الأهلي ثم الوداد ثم الترجي ثم نهضة بركان ثم صن داونز ثم مازيمبي ثم الزمالك".

وتابع: "حال تكرار البطل في النسخ القادمة، سيكون الأقرب للمشاركة هو كايزر تشيفز وصيف نسخة 2021، حيث ترتيبه أفضل من الزمالك".

واختتم: "نادي الزمالك يجب أن يعيد حساباته سريعاً، في ظل تراجع النتائج وتراجع مستوى اللاعبين بشكل كبير في الوقت الحالي".
 

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