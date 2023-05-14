سول: قمة ثلاثية بين قادة كوريا وأمريكا واليابان على هامش اجتماع مجموعة السبع

أعلن المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أن رئيس البلاد "يون سيوك-يول" سيحضر قمة مجموعة السبع في هيروشيما باليابان، في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وسيعقد اجتماعا ثلاثيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، على هامش قمة مجموعة السبع.

وقال مسؤول رئاسي كوري جنوبي - خلال مؤتمر صحفي - إن القادة الثلاثة سيناقشون خلال القمة الثلاثية التعاون بشأن البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

ومن المتوقع أن يحضر الرئيس "يون" قمة مجموعة السبع، التي تستمر 3 أيام من يوم 19 إلى 21 مايو الجاري كزعيم لدولة مدعوة، حيث إن كوريا الجنوبية ليست عضوا في مجموعة الدول السبع.

كما سيلقي الرئيس الكوري، كلمة في جلسة موسعة للقمة؛ للحديث عن قضايا الغذاء والطاقة.

وبشكل منفصل، سيقوم "يون" و"كيشيدا" بزيارة مشتركة للنصب التذكاري المخصص لضحايا القنبلة الذرية الكوريين في عام 1945 في حديقة هيروشيما التذكارية للسلام.