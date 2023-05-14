دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الأهلي والترجي والقنوات الناقلة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، نظيره الترجي مساء الجمعة المقبل في إياب الدور النصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا .

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساء وسيتم إذاعتها عبر قناة بي إن سبورت المشفرة بجانب أون تايم سبورت البث الأرضي.



يذكر أن الأهلي حقق الفوز على الترجي بتونس بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أول أمس الجمعة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وسجل الجنوب إفريقي بيرسي تاو "هدفين" ومحمود عبد المنعم كهربا أهداف الأهلي الثلاثة في مرمي الترجي، الذي تأثر كثيرًا بالغيابات، وعلى رأسها الحارس الأساسي معين بن شريفية، وغيلان الشعلالي، والليبي حمدو الهوني، والجزائري حسين بن عيادة.



وكان كولر المدير الفني للأهلي أعطى الفريق راحة لمدة يومين على أن يستأنق الفريق تدريباته غدا الإثنين استعدادا لمواجهة الترجي .