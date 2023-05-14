الرئيس يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان نهضة زراعية.. فيديو

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا بعنوان "نهضة زراعية" خلال مشاركته في بدء موسم حصاد القمح بشرق العوينات وافتتاح مصنع إنتاج البطاطس.

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بثا مباشرا لموسم حصاد القمح عبر تقنية الفيديو كونفرانس.



يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد 14 مايو 2023 ، موسم حصاد القمح وعددا من المحاصيل في شرق العوينات، في أضخم مشروع لإنتاج القمح مع العديد من المشروعات الزراعية الضخمة التي تم إنجازها خلال الفترة الأخيرة .

شهدت مصر منذ حوالي 8 سنوات جهودًا عظيمة للتوسع في حجم الرقعة الزراعية وزيادة المحاصيل لتحقيق الأمن الغذائي، خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية كالقمح وغيرها من المحاصيل الهامة.