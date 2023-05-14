وفاة سيدة مسنة أثناء إدلائها بصوتها في انتخابات الرئاسة التركية

توفت سيدة مسنة، اليوم الأحد، أثناء إدلائها بصوتها في الانتخابات الرئاسية التركية في منطقة أكشابات بطرابزون بعد إصابتها بنوبة قلبية خلال الإدلاء بصوتها.

ووفقا لوسائل الإعلام التركية، جاءت السيدة، التي تدعى أيسل أولوسوي وتبلغ من العمر 75 عاما مع أقاربها للإدلاء بصوتها في صندوق الاقتراع رقم 1093 في نادي مسجد ديريتشيك جيفريلي.

وقد شعرت المسنة بالمرض فجأة.

وقالت المصادر إنها فراقت الحياة خلال محاولة نقلها إلى المستشفى من قبل الأشخاص المحيطين بها.

وبدورها قامت السلطات بفتح تحقيق في الحادث.

وتوجّه اليوم الأحد، عشرات الملايين من الأتراك إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد وأعضاء البرلمان، في انتخابات توصف بالمفصلية، ووسط أجواء من التنافس الشديد بين الأحزاب والمرشحين، مما يجعل إجراءات التعامل مع صناديق الاقتراع وتأمينها وعدّ الأصوات وفرزها محل اهتمام كبير.

ومن جهته، أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار، أن النتائج غير النهائية للانتخابات العامة والرئاسية ستُعلن مساء يوم الاقتراع نفسه، في حين أكد أردوغان أنهم سيبدؤون مئوية تركيا بعد الانتخابات.

ويخوض السباق الرئاسي في تركيا 3 مرشحين فقط هم رَجَب طيّب أردُوغان، وكمال كليتشدار أوغلو، وسنان أوغان، وذلك عقب انسحاب المرشح محرم إينجه. ويحق ل 64 مليوناً و113 ألفاً و941 مواطناً تركيّاً الانتخاب لاختيار 600 نائب لتمثيلهم في مجلس الأمة الكبير، حيث يتنافس 24 حزباً و151 مرشحاً مستقلاً، تحت مظلة 5 تحالفات انتخابية.