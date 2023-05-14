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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تركيب الأفيش الكبير استعدادا لافتتاح مهرجان كان السينمائي

مهرجان كان
مهرجان كان

بدأت الاستعدادات النهائية لافتتاح فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 76، والمقامة في الفترة من 16 حتى 27 مايو الجاري.

وتم أمس، السبت، تركيب الأفيش الرسمي لمهرجان كان السينمائي الدولي، في شوارع مدينة كان، استعدادا للحفل الافتتاحي يوم الثلاثاء 16 مايو الجاري.

كان 

مهرجان كان السينمائى

كانت الصفحة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي أعلنت عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير “ فيسبوك”، عن عرض أحدث أعمال المخرج العالمي مارتن سكورسيزي فى الدورة القادمة.

وجاء نص المنشور: "رسميًا، سيقدم مارتن سكورسيزي العرض الأول العالمي لفيلمه الجديد "قتلة القمر الزهرة"، في كانز 2023 وسيمثل الحدث عودة الاختيار الرسمي لصانع الأفلام لأول مرة منذ إصدار After Hours في عام 1986".

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وتابع المنشور: "محاطًا بـ ليوناردو دي كابريو، وروبرت دي نيرو، وجيسي بليمونز، وليلي جلادستون، وسيسير المخرج إلى قصر المهرجانات في 20 مايو".

كانت إدارة مهرجان كان السينمائي فى دورته الـ 76، أعلنت عن اختيار المخرج السويدي روبين أوستلوند رئيس لجنة التحكيم فى الدورة المقرر انعقادها فى الفترة من 16 إلى 27 مايو المقبل.

كان 

وسيتعين على المخرج السويدي روبين أوستلوند اختيار السعفة الذهبية من بين 20 فيلمًا في المنافسة.

مهرجان كان يكرم النجم هاريسون فورد

ويكرم مهرجان كان السينمائى الدولى فى دورته الجديدة التى من المقرر أن تقام فى الفترة من 16 إلى 27 مايو المقبل النجم العالمى هاريسون فورد، كما يعرض أحدث فيلم من سلسلة إنديانا جونز  Indiana Jones and the Dial of Destiny.

كان
كان
كان2
كان2
مهرجان كان السينمائي الدولي مهرجان كان السينمائي ليوناردو دي كابريو روبرت دي نيرو جيسي بليمونز قتلة القمر الزهرة

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