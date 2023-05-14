ظروف صحية.. اعتذارات ريهام سعيد لممدوح وافى وأحمد راتب والبرنامج

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، تعليقا جديدا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ، توجه فيه الاعتذار لأسرتى أحمد راتب وممدوح وافى ، كما اعتذرت عن الظهور فى البرنامج هذا الأسبوع.

وقالت ريهام سعيد : "أنا بعتذر عن الظهور في حلقاتي الأسبوع ده لظروف صحية.

وأضافت ريهام سعيد : "حاجة تانية مالهاش علاقة بالمرض أقسم بالله أنا عمري ما قصدت أبدا إن حد يتضايق مني ودائما بتكلم من قلبي.. أنا بعتذر لأسر الفنان ممدوح وافي والفنان أحمد راتب رحمهم الله عما أذيع في البرنامج.

وأوضحت ريهام سعيد : "بالرغم من أن المصدر مصر على الخبر حتي وقتنا الحالي الا أن أكيد أسر الفنانين يعرفوا أكثر.. عمري ما قلت خبر من غير مستند لكن العثور على مستند من ٢٣ سنة كان شبه مستحيل.. أنا أسفة أنا أكن كل الإحترام لكل فنان زميل ولم أقصد الإساءة أبدا بإذاعة هذه الأخبار.

ريهام سعيد

واشارت ريهام سعيد : "طبيعي إن الفنانين يقفوا جنب بعض في الأزمات لكن إذا الخبر غير صحيح فأنا بعتذر مليون مرة، و الأهم من أي حاجة إن محدش محترم يكون زعلان مني أبدا، وسيتم الإعتذار على الهواء لأن هذه أصول المهنة مش علشان أي سبب تاني لو ربنا أراد وشفاني.. وبشكر الدكتور أشرف زكي مليون مرة علي المساندة المستمرة لي ولكل الفنانين الأحياء منهم و الأموات.

ريهام سعيد

أعلنت أسرة الفنان الراحل ممدوح وافي، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الإعلامية ريهام سعيد، بسبب قيام الأخيرة باقحام اسم الأول في قضية الفنانة وفاء مكي، والخادمتين.

وكتبت ياسمين ممدوح وافي، عبر فيسبوك: «نحن أسرة الفنان الراحل ممدوح وافي، ننفي ما ذكرته ريهام سعيد في برنامجها، بشأن علاقة الفنان الراحل بقضية الفنانة وفاء مكي، وتؤكد الأسرة، على أن ممدوح وافي لم يتم ذكر اسمه، من قريب أو من بعيد منذ إثارة القضيه في أية تحقيقات أو أحكام قضائية».

وأضافت ابنة ممدوح وافي: «الأسرة إتخذت بالفعل منذ الأمس كافة الإجراءات القانونية حيال الزج والتشهير بإسم الفنان الراحل ممدوح وافي دون دلائل أو براهين، ولن يتم إيقاف الإجراءات القانونية المذكورة أعلاه، وإلا بأعتذار رسمي من نفس القناة والبرنامج وعلى الهواء مباشرة».

الاعتذار الأول

اعتذرت الإعلامية ريهام سعيد لأسرة الفنان الراحل أحمد راتب، بعد ترديد اسمه فى الحلقة التى قدمتها حول قضية وفاء مكي، وأكدت أنه كان أحد أطراف القضية بشهادته.

وكتبت ريهام سعيد ، على صفحتها الشخصية: الحقيقة إن أنا ذكرت اسم الفنان الكبير أحمد راتب في حلقة خاصة بقضية وفاء مكي.

وأضاف ريهام سعيد: بالرغم إن المعلومة اللي وصلت ليا كان المصدر متأكد منها إلا إن غلطتي إن مكنش معايا مستند وده لصعوبة العثور على مستند من ٢٣ سنة.

وتابعت: أنا بعتذر لعائلة الفنان أحمد راتب مش علشان التهديدات إنما علشان أنا غلطت فعلا إني متأكدتش بمستند.. على فكرة أنا من عشاق الأستاذ أحمد راتب الله يرحمه ويدخله فسيح جناته، بعتذر مرة تانية وسيتم حذف المقطع.