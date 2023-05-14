وسط حالة من الهدوء.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالبحيرة

انطلقت اليوم، الأحد، امتحانات الفصل الدراسي الثانى للشهادة الإعدادية داخل 668 لجنة بمدارس المحافظة، والتى من المقرر أن تستمر حتى يوم 20/5/2023.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، استعداد جميع الإدارات التعليمية وجاهزية جميع اللجان لاستقبال أبنائنا الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لمراحل التعليم المختلفة.

وقالت إنه تم الانتهاء من جميع التجهيزات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم بسهولة ويسر، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب، واتباع إجراءات التأمين والسلامة بجميع اللجان، خاصة الكنترولات وأماكن حفظ أوراق الأسئلة والإجابة وتوفير طفايات الحريق والتأكد من كفاءتها.

من جانبه، صرح يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، بأن طلاب الشهادة الإعدادية البالغ عددهم 121487 طالبا وطالبة أدوا امتحاناتهم اليوم، الأحد، فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية.

وأضاف: “وأدى طلاب الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع 39 طالبا وطالبة امتحانهم فى مادة اللغة العربية داخل 4 لجان بإدارات بندر دمنهور – كفر الدوار – إيتاى البارود – شبراخيت، و15 طالبا وطالبة بالإعدادية العامة للمكفوفين أدوا امتحانهم فى مادة اللغة العربية، وأدى 1630 طالبا وطالبة بالإعدادية المهنية امتحاناتهم فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية أمام 18 لجنة”.

وأشار وكيل الوزارة إلى استمرار امتحانات صفوف النقل بمرحلة الثانوى العام، والتى انطلقت الأسبوع الماضى، حيث أدى 39331 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي امتحاناتهم اليوم فى مادة الأحياء، و34276 طالبا وطالبة بالصف الثانى الثانوى امتحاناتهم فى مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات.

ولفت إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية، وتم ربطها بغرف عمليات مماثلة بكل إدارة تعليمية لتفعيل التواصل والتأكيد على المتابعة المستمرة اللحظية لسير الامتحانات أولاً بأول وتذليل ما يعترضها من معوقات.