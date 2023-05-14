سيدات يد الأهلي يواجهن النواصر المغربي في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية

يلتقي، الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي اليوم الأحد، مع نظيره فريق النواصر المغربي، في إطار منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية.

وتقام المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، في تمام الثانية ظهرًا، ويسعى فريق سيدات يد الأهلي للظهور بشكل مميز ومواصلة مشواره في البطولة.

وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد خسر المباراة الماضية أمام فريق أول أغسطس، بنتيجة 38-30، ضمن منافسات البطولة.

وتضم المجموعة الثانية (سيدات): أول أغسطس (أنجولا) – هبيتات (كوت ديفوار) – الأهلي (مصر) – أوتوهو (جمهورية الكونغو) – النواصر (المغرب).

