لجنة برلمانية توافق على موازنة تنظيم الاتصالات للعام المالي 2023/2024

وافقت لجنة الاتصالات بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد بدوي علي مشروعي الخطة والموازنة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتم استعراض المؤشرات والنتائج التي حققها الجهاز في الحساب الختامي عن العام المالي 2021/2022، بالإضافة الي الإيرادات التي حققها الجهاز في المصروفات العامة.

واستعرض المهندس أشرف حسني نائب رئيس الجهاز للشئون المالية أمام اللجنة الجهود والإنجازات التي تمت خلال العام الماضي في مختلف الجوانب العديدة .

وأكد بدوي أن القومي لتنظيم الاتصالات حقق طفرة كبيرة خلال أعمال ترجمتها ما تحقق من إنجازات علي أرض الواقع.

وأضاف بدوي أن نتائج أعمال الجهاز عن العام المالي 2021-2022 أسفرت عن تحقيق اجمالي إيرادات بلغ 8.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 31% عن المستهدف البالغ 6.65 مليار وبمعدل تطور 18% عن المحقق في العام السابق 2020-2021 والبالغ 7.35 مليار ، نتج عنها فائض بعد استبعاد التكاليف والمصروفات بلغ 5.8 مليار بنسبة زيادة 38% من المستهدف البالغ 4.2 مليار وبمعدل تطور 24% من فائض العام السابق 2020-2021 والبالغ 4.7 مليار (بلغت حصة الخزانة العامة منه 3.5 مليار).

وتابع بدوي أن الجهاز ساهم في زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة ب 5.2 مليار جنيه تمثلت في فائض للحكومة قدره 3513 مليون جنيه بزيادة 38.5% عن المستهدف تحقيقه بالإضافة الى ضرائب الدخل 1687 مليون جنيه مستحقات الخزانة العامة للدولة.

ولفت بدوي إلى أن الجهاز ينفق ثلاثة مليارات جنيه على مشروعات الخدمة الشاملة "حياة كريمة" و"نشر الخدمات على الطرق وفي المناطق النائية" تمثلت في: انشاء وتأجير أبراج اتصالات لاسلكية تشاركية بعدد 491 قرية ضمن المرحلة الأولى لمشروع حياة كريمة وتوصيل 10.390 خط فيبر بتكلفة تقديرية 30 ميلون جنيه في محافظات شمال سيناء القليوبية. الفيوم. ومطروح.