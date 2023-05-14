زيلينسكي: ألمانيا ستواصل دعم أوكرانيا لأطول فترة ممكنة

شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ألمانيا على دعمها العسكري والاقتصادي والمالي .

وكتب زيلينسكي عبر تطبيق تليجرام، حسب ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية،اليوم الأحد: ناقشنا الوضع الحالي والتعاون المكثف بين ألمانيا وأوكرانيا خلال أول زيارة لألمانيا منذ بداية العدوان الروسي واسع النطاق .

وأكد أن ألمانيا ستواصل دعم أوكرانيا سياسيا وعسكريا وماليا طالما كان ذلك ضروريا ، وشكر ألمانيا على هذا الدعم "في مواجهة حرب العدوان الروسية " .

وبدأ زيلينسكي اليوم الأحد زيارته لألمانيا بلقاء نظيره فرانك فالتر شتاينماير في برلين.

