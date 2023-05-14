بمشاركة شيفتشينكو ولوك سكاي ووكر وبير جريلز.. قصة زيلينسكى في تشكيل جيش القوة الناعمة الأوكراني

"كان الجميع في مكتب فولوديمير زيلينسكي يبكون" .. هكذا كان حال الرئيس الأوكراني وهو يتحدث مع أسطورة كرة القدم أندريه شيفتشينكو، وزاد بكائهم وهم في أحضان بعضهما البعض، غير قادرين على العثور على كلمات لمأزقهما المحفوف بالمخاطر، وهكذا كانت بداية تأسيس جيش القوة الناعمة الأوكراني الذي عمل، فكيف دفع زيلينسكي لوك سكاي ووكر وبير جريلز لمحاربة روسيا، وتلك هي القصة الداخلية لما حدث.

والأخطر في تلك المهمة أن كلاهما كانا على علم أنهما علقا في معركة من شأنها أن تحدد حياتهما، ونحن هنا نتحدث عن شيفتشينكو، أحد أعظم الرياضيين الأوكرانيين على الإطلاق، وكان في المكتب في مايو الماضي ليصبح أول سفير لمنصة زيلينسكي لجمع التبرعات United24، حيث كان الرئيس الأوكراني يائسًا من التصدي للهجوم الروسي المميت، ليس فقط في ساحة المعركة، ولكن في الكفاح من أجل كسب القلوب والعقول في جميع أنحاء العالم.

البداية كانت معجزة كبرى

القصة التي نشرتها صحيفة بوليتيكو الأمريكية، كانت بدايتها قيام الوزير الرقمي الأوكراني ميخايلو فيدوروف، الذي تم تكليفه بمبادرة زيلينسكي، بالاتصال بمحرر المجلة السابق ياروسلافا جريس، والعمل على تنفيذ فكرة تم طرحها بالأيام الأولى للحرب، والتى تحدثت عن ضرورة أن تنشئ كييف أول منصة حكومية لجمع التبرعات المالية للحرب في العالم.

وقال زيلينسكي إنه سيطلق عليه اسم United24 ، وهو اسم صاغه الرئيس، وكان له خطة جريئة فريدة، وهي توحيد العالم المتحضر بأكمله خلف أوكرانيا، حيث ستسعى United24 أيضًا إلى زيادة التبرعات لأوكرانيا والتأكد من توزيع الأموال بكفاءة وشفافية، وعن صعوبة تلك المهمة، يقول فيدوروف عن تلك البداية: "البداية كانت معجزة كبرى، بعد أن كان تحديا كبيرا أمامنا لتحقيقه".

كلمة السر إسمها جريس

وفي الوقت الذي كان دعم الرئيس الأوكراني سببا في زيادة جاذبية واهتمام العالم بالمشروع، إلا أن كلمة السر الحقيقية في نجاح المشروع تكمن كلمة إسمها "جريس" ومن معها من المحترفين المبتكرين الشباب، وجريس هي أصغر محررة في أوكرانيا بمجلة هالو مجازين، والتي لم يكن لديها خبرة في جمع التبرعات على نطاق واسع عندما تم استغلالها لرئاسة المبادرة، رغم أنها لم يكن لها أي خبرة عن هذا الأمر.

وبعد فترة وجيزة من اقتراب فيدوروف منها، تم تنظيم اجتماع Zoom مع زيلينسكي، وتتذكر جريس في مقابلة مع صحيفة بوليتيكو أن رؤية الرئيس بوجهه المتهيج بشكل متزايد كانت لحظة عاطفية أخرى، وتعهدت لزيلينسكي بأنها ستفعل كل ما في وسعها لإنجاح فكرته.

ساحة معركة المعلومات

منذ اليوم الأول، ألقت بنفسها في المعركة بقوة عقلية واحدة، وتعمل على مدار الساعة، وقالت جريس: "في عام واحد ، حصلت على إجازة لمدة يوم ونصف"، مضيفة أن فريقها بأكمله، الذي نما من خمسة إلى 12 شخصًا ومكلف بجلب عشرات الملايين من الدولارات، يعمل في كثير من الأحيان من من 7 صباحًا حتى 2 صباحًا من صباح اليوم التالي.

وذكرت أن تلك الساعات الطويلة كانت تستحق العناء، على الرغم من ذلك ، بفضل عدد الأسماء العالمية البارزة التي اشتركت لمساعدة قضية أوكرانيا في ساحة معركة المعلومات، حيث انضم إلى شيفتشينكو جيش من المشاهير الذين لم يرسلوا فقط رسائل دعم قوية لمرة واحدة - مثل الممثلة جوليا روبرتس ، ومخرجي هوليوود مارتن سكورسيزي وويس أندرسون - ولكن آخرين التزموا بأدوار السفراء، مثل لوك سكاي ووكر الممثل مارك هاميل والمغامر بير جريلز.

تلك أهداف المشروع

وكانت القيادة الأوكرانية مبتهجة بنجاح برنامجها، حيث تم تشغيل المنصة من قبل بعض "أفضل المحترفين المبدعين في بلدنا"، وفقًا لفيدوروف، والذي قال أيضًا إن المشروع يهدف الحفاظ على الاهتمام العالمي بقضية أوكرانيا من التضاؤل​​، وهو ما دفعنا لاستمرار تطوير مشاريع وحملات إبداعية جديدة.

وقال فيدوروف: "كل شيء مترابط، ومن خلال هذا الترابط جعلنا الجميع جزءًا من تحالف الراغبين لدعم أوكرانيا، وكذلك نهدف للتأثير على الحكومات، كما أذهل الخبراء الاتصالات الخارجية لأوكرانيا وهي تواجه الغزو الروسي".

وهنا يقول الباحث السويدي إيفار إكمان، الذي شارك مؤخرًا في تأليف تقرير حول الاتصالات الإستراتيجية في أوكرانيا، إنهما "جيدان وسريعان جدًا"، ويأتي ذلك، في رأيه ، من دافع المجتمع المشترك لمحاربة التهديد الروسي بكل الوسائل الممكنة.

اليأس كان العدو الأكبر

ووفقا لما جاء في تقرير الصحيفة الأمريكية، فإن اليأس هو العدو الأكبر الذي واجه الأوكرانيين، وهو الحال الذي كان يواجه أوكرانيا، واستطاعت أن تخرج من تلك الدائرة المظلمة، فعندما شنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا في 24 فبراير من العام الماضي، هددت بإسقاط كييف في غضون أيام، ولكن بعد أكثر من عام، استطاعت أوكرانيا أن تهزم اليأس، ولذلك لا تزال العاصمة في أيدي أوكرانيا، وذلك على الرغم من أن الهجمات الروسية والقصف العنيف، والتي خلفت بعض المدن الأوكرانية في حالة خراب وقتل الآلاف.

وهنا بعد النجاح الكبير يقول إيكمان إن موقع United24 هو المثال المثالي لكيفية عمل الاتصالات الاستراتيجية للبلاد، والتكيف مع الثقافة عبر الإنترنت والعمل على إثارة الردود باستخدام الفكاهة والعاطفة، ولكن لم يكن كل شيء سلسًا بالنسبة لنا، ويكفي أن نتذكر حي كنا نذهب بيأس للحصول على تبرعات نقدية بعد أن تعرضت كييف للقصف الروسي في أكتوبر الماضي، ونعود دون مقابل، لقد كان درسًا مفاده أن التسول لم يكن الاستراتيجية المثلى لفريق يونايتد 24.

الدعم مشاركة في النصر .. هكذا جذب المشروع المشاهير

وأبرز محور في ناحج المشروع، هو إيصال رسالة للجميع مفادها، أن الدعم هو مشاركة في النصر، وتقول جريس: لن نطالب بالمال، لكن بدلاً من ذلك تريد United24 الناس أن يفكروا في أنفسهم على أنهم جزء من النصر الأوكراني العظيم، وعبر تلك المعادلة تم جذب المشاهير من أكبر عدد ممكن من البلدان والخلفيات، والذي يعد جزءًا أساسيًا في دعم تلك الرسائل لكافة الشعوب.

وقال هاميل، أسطورة حرب النجوم، والذي أصبح داعمًا نشطًا للمنصة، في مقابلة سابقة مع بوليتيكو: "إنه مصدر إلهام للجميع، وأنا أحب هؤلاء الناس، كلهم ​​مرتبطون ببعضهم البعض".

أفكار جديدة

وتأتي United24 كل يوم بأفكار جديدة لجمع التبرعات، مثل بيع ملصقات حرب النجوم الموقعة من قبل هاميل أو الأساور المصنوعة من الصلب المصنعة في مصنع Mariupol's Azovstal ، والتي تعرضت للضرب على مدى شهور من قبل القوات الروسية، وكان آخرها إصدار فيديو موسيقي بواسطة Imagine Dragons تم تصويره في أوكرانيا بالتعاون مع United 24، وقد جلبت هذه الجهود أكثر من 325 مليون يورو في عام واحد - ولا تتوقف United24 عند هذا الحد.

واحتفلت المنصة بالذكرى السنوية الأولى لتأسيسها في 5 مايو مع سفر عدد من سفرائها إلى كييف للانضمام إلى شيفتشينكو في الوقوف جنبًا إلى جنب مع زيلينسكي، وقالت جريس: "المعجزات مستمرة في الحدوث كل يوم الآن".