حزب النور: القائمة النسبية هي الأمثل للنظام الانتخابي لتحقيقها عدالة التوزيع

قال النائب أحمد خليل خيرالله ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، إننا جئنا لنتحاور في ما لدينا من آراء، مضيفا: "ما من وطن صنع حوارا واستمر إلا وخرج منه حلم حقيقي واستمر".

وأكمل : "نحن أمام صناعة حلم للدولة المصرية عن طريق التحاور والسماح للجميع بطرح وجهة نظر كاملة.

وتابع خير الله ، إن القائمة النسبية هي الأمثل للنظام الانتخابي لتحقيقها التوازن وعدالة التوزيع، بالإضافة إلى دورها في معالجة الآفات الي يواجهها المواطن أثناء الانتخابات

وأكمل: نخشى عدم وجود جدوى من هذا الحوار، وهذا لن يحدث عند الخروج بحلول ورؤى جيدة يتم تطبيقها.