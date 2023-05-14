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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عماد الدين حسين: النقاش حول "النظام الانتخابي" يتراوح بين القائمة النسبية والمطلقة

صدى البلد

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني المصري، إن هناك إجماعًا من القوى السياسية المصرية على أهمية الحوار الوطني، إذ إنه يوفر فرصة للحوار السياسي الوطني الشامل للقوى والأحزاب كافة.

وأوضح "حسين"، خلال لقاء على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن جلسات المحور السياسي التي تُعقد اليوم الأحد، تناولت النظام الانتخابي للبرلمان، مشيرًا إلى أنها تضمنت آراء متعددة، تنوعت بين نظام فردي وقائمة نسبية ومطلقة، فضلًا عن آراء ترغب في تطبيق نظام شامل للمقترحات الثلاث.

نظام القائمة المطلقة

وأضاف أن هناك رأيين أساسيين في هذا الملف، الأول يرى أن نظام القائمة المطلقة يعد الخيار الأنسب دستوريًا، فيما يعتقد البعض أن النظام الأصلح يتمثل في اعتماد نظام القائمة النسبية، على أن تكون مغلقة للفئات المميزة.

وأعرب عن أمنياته في أن يتحول الحوار الوطني إلى مؤسسة معنية بمناقشة ما يطرأ على المجتمع المصري من موضوعات، بما يسمح بالعمل مواجهتها والخروج بأفضل النتائج.
 

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