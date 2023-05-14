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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش السوداني: ميليشيا الدعم السريع اعتدت على كنيسة ماري جرجس بأم درمان

صدى البلد

قال الجيش السوداني، اليوم، إن قوات الدعم السريع فشلت في تحقيق أهدافها في الاستيلاء على السلطة بالقوة، حيث لجأت إلى اتباع أكثر أساليب الحرب جبنا وخسة، وذلك باجتياح العديد من أحياء العاصمة وترهيب شعبنا الصابر باقتحام المنازل ونهب محتوياتها واستغلالها كنقاط ارتكاز.

وأكد الناطق باسم الجيش السوداني في بيان، أن الدعم السريع اتبعوا سياسة الأرض المحروقة بتدمير مرافق الخدمات ونهب الأسواق والبنوك وقيادة حملة تخريب غير مسبوقة.

وأضاف الجيش السوداني، أبشع اعتداء نفذته المليشيا المتمردة اليوم كان على كنيسة القديسة ماري جرجس بأمدرمان، وإطلاق النار على خدام وقسيس الكنيسة مما أدى إلى إصابات بليغة بينهم في انتهاك صارخ لكل قوانين وأعراف الحرب وقيم التسامح الديني والاجتماعي، واحتلالهم لكنيسة الأقباط بحي النسيم في الحاج يوسف  واتخاذها موقعا عسكريا لهم ومنع الطائفة من دخولها لاداء الصلوات.

وتابع، وما يثير السخرية إصدارهم لبيان هزيل يحاولون فيه إلصاق جرائمهم المشهودة بجيش البلاد، وهم الذين برهنوا لكل متشكك على سلوكهم الهمجي الذي ارتبط بهم وبسيرتهم السيئة التي ستحكي عنها الأجيال بعد دمارهم المحتوم، كأسوء نكبة مرت بالبلاد في تاريخها الطويل.

وأشار الجيش إلي أن المليشيا المتمردة قامت اليوم بنهب مقر بعثة اليونيتامس والسفارة الصومالية.

وقال الناطق باسم الجيش السوداني، وجهت قواتنا عدد من الضربات لتجمعات من المتمردين وتمكنت من إيقاع خسائر كبيرة في صفوفهم، وتدمير عدد كبير من العربات القتالية والمعدات.

الجيش السوداني المليشيا المتمردة قوات الدعم السريع أمدرمان السودان

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