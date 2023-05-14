رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع: ندعم نظام القائمة النسبية المفتوحة

قال عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، إنّ مصر عرفت الحوار أثناء مراحل التحول، فعندما أرادت أن تتحول في أوائل الستينيات إلى الاشتراكية، فكان هناك حوار مجتمعي وهو المؤتمر القومي العام الذي أخرج الميثاق الوطني.



وأضاف "مغاوري" في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة "cbc"، ان مصر عرفت الحوار أيضا في أعقاب هزيمة 1967، حيث نتج عنه بيان 30 مارس، كما عرفت الحوار بعد انتصار أكتوبر 1973، حيث طرح الرئيس محمد أنور السادات ورقة حول أكتوبر والمتغيرات الدولية، وطُرحت أفكار بخصوص كيف يعبر الاتحاد الاشتراكي عن تيارات ورؤى واتجاهات مختلفة، وبعدها خرجت منابر اليمين والوسط واليسار.



وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التحمع بمجلس النواب، ان مصر شهدت عدة حوارات في الثمانينيات والتسعينيات، وفي عام 1976 أجريت انتخابات تعددية تنافسية وتم الابقاء على انتخاب رئيس الجمهورية بنظام الحزب الواحد، وفي عام 2005 أجريت أول انتخابات حديثة وتعددية وتنافسية على مقعد الرئاسة وشارك فيها حزب الوفد.



إلى ذلك، أوضح أن النظام الانتخابي ليس محل استقرار في مصر، وبناءً عليه، فإن حزب التجمع يدعم نظام القائمة النسبية المفتوحة الموحدة على مستوى الجمهورية في الانتخابات.