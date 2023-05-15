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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس التركي: لن يفسد أحد هذا المشهد الانتخابي بحسابات سياسية ضيقة

الرئيس التركي
الرئيس التركي

ألقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأثنين، كلمة أمام مناصريه من شرفة مقر حزب العدالة والتنمية في أنقرة، وذلك قبيل نتهاء فرز الأصوات في الانتخابات الرئياسية والبرلمانية في تركيا.

وخلال الكلمة، قال أردوغان، إن تركيا شهدت يوما وعرسا ديمقراطيا آخر وقضته ناصعة الجبينأ، لافتا إلى أننا متقدمون بفرق شاسع.

وأضاف أردوغان، أن النتائج النهائية لم تظهر بعد لكننا متقدمون بفرق شاسع، مشيرا إلى أن حزب الشعب الجمهوري وبعض رؤساء البلديات حاولوا التشكيك في النتائج لكن ذلك لا يغير الواقع.

وأكد الرئيس التركي على أنه لن يفسد أحد هذا المشهد الانتخابي بحسابات سياسية ضيقة، لافتا إلى أنه لا مجال للاعتبارات الشخصية أمام مصالح تركيا العليا.

وتابع: "ننتظر تجلي شرعيتنا في النتائج النهائية، ولا نعرف الأرقام الدقيقة".

الرئيس التركي حزب العدالة والتنمية تركيا الانتخابات الرئياسية والبرلمانية رجب طيب أردوغان

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