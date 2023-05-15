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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرب انتهاء فرز الأصوات.. اعرف نتائج الانتخابات الأولية بين أردوغان وكليتشدار الآن

الانتخابات التركية
الانتخابات التركية

أفادت وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول"، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حصل على 49.52% من أصوات الناخبين، بينما حصل كمال كليتشدار أوغلو على 44.76%، وذلك بعد فرز 95% من الأصوات الانتخابية.

ومن جانبها، أفادت وسائل صحفية تركية، أنه تم الانتهاء من فرز 95 % من الأصوات الانتخابية، حيث أعطي 25 مليونا و700 ألف شخصا صوته لـ للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بينما أعطي 23 مليونا و100 ألف شخص صوته لـ كمال كيليشدار أوغلو.

وفي المقابل، قال المرشح للرئاسة التركية كمال كليشدار أوغلو من مقر حملته بالعاصمة التركية أنقرة: "باقون هنا حتى يتم احتساب آخر صوت".

وأضاف كيليشدار أوغلو في تصريحات له اليوم، أننا موجودون عند صناديق الاقتراع حتى يتم احتساب كل صوت في الانتخابات.

ودعي كليشدار أنصاره بألا يغادروا الصناديق حتى فرز آخر صندوق، لافتا إلى أن هناك محاضر رسمية ببعض المخالفات.

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