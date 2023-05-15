بالرغم من تراجع الأصوات.. أردوغان يقف بين مؤيديه في إسطنبول| شاهد

خرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إلى الشارع في مدينة إسطنبول لتحية مناصريه وداعميه في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي فتحت أبوابها صباح الأحد ويجري الأن فرز الأصوات.

وخلال مروره بمنطقة أسكودار في إسطنبول، قام مؤيدين الرئيس التركي الحالي بالإعراب عن دعمهم له خلال احتشادهم والهتاف له.

وأفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الإثنين، أن 8 ولايات متضررة من الزلزال من أصل 10 تم التصويت بها لصالح الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان على حساب منافسة كمال كليتشدار أوغلو.

وأشارت وسائل صحفية تركية، أنه تم الانتهاء من فرز 95 % من الأصوات الانتخابية، حيث أعطي 25 مليونا و700 ألف شخصا صوته لـ للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بينما أعطي 23 مليونا و100 ألف شخص صوته لـ كمال كيليشدار أوغلو.