رغم الكارثة.. الولايات المتضررة من الزلزال أكبر الداعمين لـ أردوغان |تفاصيل

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الأثنين، أن 8 ولايات متضررة من الزلزال من أصل 10 تم التصويت بها لصالح الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان على حساب منافسة كمال كليتشدار أوغلو.

وأفادت وسائل صحفية تركية، أنه تم الانتهاء من فرز 95 % من الأصوات الانتخابية، حيث أعطي 25 مليونا و700 ألف شخصا صوته لـ للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بينما أعطي 23 مليونا و100 ألف شخص صوته لـ كمال كيليشدار أوغلو.

وفي المقابل، قال المرشح للرئاسة التركية كمال كليشدار أوغلو من مقر حملته بالعاصمة التركية أنقرة: "باقون هنا حتى يتم احتساب آخر صوت".

وأضاف كيليجدار أوغلو في تصريحات له اليوم، أننا موجودون عند صناديق الاقتراع حتى يتم احتساب كل صوت في الانتخابات.