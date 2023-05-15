الانتخابات التركية.. أردوغان يتراجع بشدة أمام كليشدار بعد فرز 93.02% من الأصوات

أظهرت بيانات وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول"، أن مؤشرات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تتراجع بشكل متزايد، وذلك بعد فرز نحو 93.02% من الأصوات الانتخابية.

وأوضحت نتائج البيانات الأولية للانتخابات الرئاسة التركية حصول أردوغان على 49.67% من الأصوات، بينما حصل منافسة كمال كليشدار أوغلو على 44.59% حتي الآن.

ومن جانبه، قال رئيس بلدية أنقرة المعارض، منصور يافاش، إن كمال كليتشدار أوغلو، الذي حصل علي 47.7% متفوق على الرئيس التركي الحالي، رجب طيب أردوغان الذي حصل 45.8% في انتخابات الرئاسة.

وقال يافاش: “من المرجح للغاية الذهاب إلى جولة إعادة في انتخابات الرئاسة”.

كما قال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، اليوم الأحد، إن الأتراك سيشاهدون كمال كليتشدار أوغلو رئيسا في الصباح.

وأضاف أوغلو: “يوجد 7.5 مليون صوت لصالح المعارضة لم يتم تسجيلها بعد”.