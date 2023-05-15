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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر جوالات iPhone 12 Pro Max في الكويت

iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro Max

تميزت سلسلة آيفون 12 بتصميمها الأنيق، ومن بين أقوي إصدارتها جوال iphone 12 Pro Max الرائد،  الذى يقدم تجربة مميزة وبسعر مغري من آبل الأمريكية.

 

بلغ سعر جوال جوال iphone 12 Pro Max فى الكويت لسعة 512 جيجابايت مقابل سعر 250 دينار كويتي.

 

جاء جوال iphone 12 Pro Max بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع Super retina xdr، ومحمية بطبقة قوية ضد الخدش، كما أن الشاشة أقوى بـ 4 مرات من الشاشات السابقة بفضل ceramic shield المتواجد فى حواف الشاشة، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68 أى أنه يتحمل النزول في المسبح.

 

يعمل "آبل" جوال iphone 12 Pro Max بمعالج قوى Apple A14 Bionic بمعالج سداسى النواة، الأسرع 50% من المعالج السابق Apple A13 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت.

 

 iPhone 12 Pro Max

يقدم جوال iphone 12 Pro Max كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 12 ميجابكسل بـ 3 عدسات wide و ultra wide و zooming، بفتحات f/1.6 عدسة وf/2.4 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهي العظم فى أى هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.4، بدقة عرض 4k، مع زووم بصري أكثر 5 مرات.

مع ميزة تثبيت حساس التصوير نفسه، لتقليل الاهتزاز من التصوير باليد أو مثلاَ حركة السيارة،‏وبنفس الوقت يحسن التصوير الليلي وتجميع الضوء، و سيقوم بتصوير الفيديو بتقنية الـ Dolby vision بدقة 40k 60fps.

يتوفر جوال iphone 12 Pro Max بنظام تشغيل ios 16 ويتيح خدمة "آبل" للدفع، ويدعم بلوتوث 5.0، و الإتصال اللاسلكى واى فاى 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الإتصال اللاسلكى NFC، ويدعم قلم آبل apple pencil.

 iPhone 12 Pro Max

يحمل جوال iphone 12 Pro Max بطارية كبيرة سعة 3687 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، وتستطيع الحصول على الجوال فى 4 ألوان الأسود، السيلفر، الأزرق، الذهبي.

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