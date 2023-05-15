حقيقة مفاوضات الزمالك مع وليد الكرتي نجم بيراميدز

أكد مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق أن هناك أنباء تتردد حول رغبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فى التعاقد مع وليد الكرتي النجم المغربي للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة من صفوف بيراميدز بعد التألق الفترة الأخيرة.

وأضاف مجدي عبد الغني فى تصريحات عبر برنامجه التليفزيوني: "هناك أنباء تتردد حول تعاقد الزمالك مع وليد الكرتي النجم المغربي فى صفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف: "جميع ما يتردد غير صحيح ليس هناك أى محاولات من قبل نادي الزمالك فى التعاقد مع وليد الكرتي أو أى حديث مع إدارة بيراميدز أو اللاعب للانضمام لصفوف الزمالك فى الصيف.

وتابع: "وليد الكرتي تألق فى صفوف بيراميدز ولكنه حتي اللحظة جميع ما يتردد غير صحيح.

ويعيش فريق الزمالك حامل لقب الدوري المصري الممتاز، أحد أسوأ مواسمه في السنوات الأخيرة، حيث تلقى سابع هزائم بالمسابقة على يد الإسماعيلي بنتيجة 1-2، أول أمس السبت، كما ودع دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر وخسر لقب السوبر.