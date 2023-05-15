تصعيد خطير.. الجيش الأوكراني يقصف مدينة روسية

وقع انفجاران في مدينة لوغانسك الروسية صباح اليوم الاثنين بالقرب من محطة الحافلات بالمدينة.

وقال الرئيس السابق لمكتب تمثيل جمهورية لوغانسك الشعبية في روسيا روديون ميروشنيك بقناته “تيليجرام” قائلا: "وصل صاروخان إلى منطقة محطة الحافلات في لوغانسك وهم يضربون على الأرجح وفقا لنفس السيناريو".

وصرح الخبير العسكري في لوغانسك الشعبية أندريه ماروتشكو، في حديث له لقناة "روسيا 24"، بأن القوات الأوكرانية قد تكون قد استخدمت من جديد صواريخ Storm Shadow البريطانية.

و تابع ماروتشكو: "لقد سمع شهود العيان الصوت المميز لتحليق صاروخ، لذلك يمكنني افتراض أنها صواريخ Storm Shadow التي هاجمت المدينة في السابق".

وأكد ميروشنيك على أن شهود العيان أفادوا بأن الانفجار الأول كان مكتوما، والثاني منتشرا.

وأفاد مراسل وكالة "نوفوستي" أن الضربة سقطت على مدرسة الملاحة الجوية السابقة، وقد تم تطويق المكان الآن وتعمل خدمات الطوارئ والأمن هناك.

وأشار إلى وجود عدد غير قليل من المنازل السكنية في الجوار، ومدرسة قريبة من مكان الانفجار.

و تم العثور على شظايا صاروخ أجنبي الصنع في موقع الانفجار، حسبنا أفادت الوكالة.

وكان قد أكد سوناك اليوم لزيلينسكي تقديم المملكة المتحدة لمزيد من مئات صواريخ الدفاع الجوي وأنظمة جوية بدون طيار أخرى بما في ذلك مئات الطائرات الهجومية بعيدة المدى الجديدة التي يصل مداها إلى أكثر من 200 كيلومتر، وسيتم تسليمها جميعا خلال الأشهر المقبلة بينما تستعد أوكرانيا لتكثيف مقاومتها للحرب الروسية المستمرة.



وكانت المملكة المتحدة قد أكدت الأسبوع الماضي تزويد أوكرانيا بصواريخ "ستورم شادو" الدقيقة إلى أوكرانيا، وهو أول صاروخ كروز بعيد المدى في ترسانة أوكرانيا وسيكون حاسما في مساعدة الدولة في الدفاع ضد القصف المتواصل لبنيتها التحتية الوطنية الحيوية.