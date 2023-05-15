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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مبعوث صيني يزور كييف لبحث حل الأزمة الأوكرانية غدا

الأزمة الروسية الأوكرانية
الأزمة الروسية الأوكرانية

بدأ الممثل الخاص للصين للشؤون الأوراسية لي هوي، اليوم الإثنين، جولة أوروبية لبحث سبل لحل النزاع في أوكرانيا.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية “فرنس بررس” سيزور المبعوث الصيني للأزمة الأوكرانية كييف يومي 16 و 17 مايو".

وفي وقت سابق، أعلن الممثل الرسمي لوزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، عن الجولة المقررة للممثل الخاص للصين.

ووفقا له، فإنه ابتداء من 15 مايو، سيزور لي هوى خمس دول، بما في ذلك أوكرانيا وبولندا وفرنسا وألمانيا وروسيا، للتباحث مع جميع الأطراف حول حل سياسي للأزمة الأوكرانية.

في نهاية أبريل، أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ محادثة هاتفية مع فلاديمير زيلينسكي. وقال الأخير إن المحادثة كانت طويلة وغنية بالمعلومات، كما أعلن عن تعيين سفير أوكراني لدى الصين.

وخلال المحادثة، قال بينغ إن بلاده سترسل ممثلا حكوميا خاصا لشؤون أوراسيا إلى أوكرانيا ودول أخرى لتبادل وجهات النظر بالتفصيل حول التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية.

وصرح يو جون، نائب مدير إدارة دول آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية بوزارة الخارجية الصينية، للصحفيين في وقت لاحق، بأن وفدا خاصا لحل الأزمة الأوكرانية سيرأسه الممثل الصيني الخاص لشؤون أوراسيا، السفير الصيني السابق لدى روسيا. لي هوي.

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