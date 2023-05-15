خبير تربوي: يجب أن تعود أسئلة قياس ثقافة الذاكرة مرة أخرى

كشف الدكتور محسن فراج الخبير التربوى، عن أهم المشكلات التى تواجه الطلاب خلال الامتحانات وكيف يمكن حل هذه المشكلات.

وقال الدكتور محسن فراج خلال تصريح لصدى البلد، إن المدى الزمنى الذى يتم تنفيذ فيه خطة المنهج حيث يمكن أن يكون العام الدراسى أو الفصل الدراسى حدث فيه اختصار لظروف ما أو لها علاقة بالإجازات الرسمية فهذا يمكن أن يأتى على حساب المحتوى و لا يستطيع المدرس أن ينجز المحتوى المطلوب فى هذه المدة.

و أضاف “ فراج ” ، أن من ضمن المشكلات أيضا عدم شرح الدروس بالتفاصيل و التطبيق عليها والتدريب على الأسئلة، كما يوجد مشكلات سببها الطلاب وهى غياب الطلاب من المدارس و الاعتماد على مجموعات التقوية الرسمية و غير الرسمية.

كما أشار، إلى أن أهم المشكلات هى الغش و الذى أصبح له طرق متعددة يخترعها الطلاب و هى مرتبطة بمنظومة للعقاب أو التوجيه للكف عن هذه الظاهرة و منظومة التربية و الارشاد فى المدرسة أو المنزل.

كما أوضح لا بد أن يكون هناك تربية حقيقة لمقاومة هذه الظواهر ونوعية الامتحانات التى تقيس ثقافة الذاكرة والحفظ والاستذكار بدأت تقل وبالتالى لا بد من عودة هذا النوع من الأسئلة.