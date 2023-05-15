عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الخشت يبحث تعزيز التعاون الأكاديمي مع وفد جامعة جورجيا الأمريكية.. شاهد

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، الدكتور ريتشارد فيليبد عميد كلية جي ماك روبنسون  للأعمال "J. Mack Robinson College of Business" بجامعة جورجيا الأمريكية والوفد المرافق له، لبحث سُبل تعزيز أوجه التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعتين في مختلف المجالات العلمية، بحضور الدكتور جمال شحاته عميد كلية التجارة، وذلك في إطار حرص الجامعة على التعاون الدولي مع الجامعات العالمية المرموقة.

 

 

وتناول اللقاء، بحث سُبل التعاون المشترك بين جامعة القاهرة وجامعة جورجيا، من خلال فتح مجالات جديدة للتعاون، وإنشاء المزيد من الدرجات العلمية المزدوجة والبرامج المشتركة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا خاصة في جامعة القاهرة الدولية التي سيتم افتتاحها قريبًا، وتطوير البرامج القائمة، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

 

وقال الدكتور محمد الخشت، خلال اللقاء، إن جامعة القاهرة تستهدف التخصصات البينية والمتكاملة والجديدة التي تواكب الثورة الصناعية الرابعة والخامسة وتكنولوجيا العصر والذكاء الاصطناعي ووظائف المستقبل وجامعات الجيل الرابع، مشيرًا إلى افتتاح أول كلية لعلوم النانو تكنولوجى للدراسات العليا في مصر والشرق الأوسط، والبدء في إنشاء العديد من الكليات الجديدة بجامعة القاهرة الدولية، منها كلية الطاقة والطاقة المتجددة وكلية الروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وكلية تكنولوجيا وعلوم الفضاء.

txt

إعلام القاهرة تبدأ ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني 23 مايو

txt

لتفادى الغرامة.. آداب القاهرة تصدر تعليمات مهمة لطلاب الساعات المعتمدة

ومن جانبه، أشاد وفد جامعة جورجيا بمكانة جامعة القاهرة وقدرتها في التعامل مع الأعداد الكبيرة من الطلاب فيما يتعلق بالجوانب العلمية والبحثية بدرجة عالية من الكفاءة والجودة، معربًا عن رغبته في الاستفادة من تجربة جامعة القاهرة في هذا الشأن، مؤكدا متابعته لأنشطة إدارة جامعة القاهرة من خلال موقعها على شبكة الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

وفي نهاية اللقاء، أهدى وفد جامعة جورجيا للدكتور الخشت مجموعة من المؤلفات والكتب الأمريكية المهمة الصادرة عن جامعة جورجيا.

رئيس جامعة القاهرة عميد كلية التجارة الدكتور محمد عثمان الخشت جامعة جورجيا الأمريكية التعاون الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهى التعويم|الدولار يتراجع في العقود الآجلة وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

طلب عاجل من منافس أردوغان على رئاسة تركيا لـ هيئة الانتخابات

الذهب يتراجع 500 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في عيار 21 الآن

الكرتونة تخسر 25 جنيها.. مفاجأة في أسعار البيض الآن بعد تراجع الأعلاف

خلى بالك.. ميكروفون واتساب WhatsApp بيتجسس عليك ويسجل كل كلمة.. ازاى تمنعه

كانت هتستلم النهاردة فستان فرحها .. التفاصيل الكاملة لوفاة مارتينا عروس الإسماعيلية

بيراميدز خطفهم.. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن ناشئ وحارس مرمى الزمالك

ملابس جريئة| ندى الكامل تثير الجدل بهذه الإطلالة.. شاهد

ترشيحاتنا

في فرح | وصلة رقص جريئة لـ شيرين وحسام حبيب .. فيديو

طقس مائل للبرودة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 15_5_2023

غرامة 50 ألف للمخالفين.. شروط الإعلان عن حجز الوحدات العقارية

أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 15 مايو 2023

أشعلت الحرائق في العالم.. قصة عاصفة شمسية عظيمة كادت تبيد البشر

خطوة جديدة من الأهلي تجاه الشحات وياسر إبراهيم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد العملية| مي كساب تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة

الفستان على أنغام أحلى.. نشطاء يتداولون صور عارضة أزياء ويقارنونها بالفنانة

نشرة المرأة والصحة| إطلالات أثارت الجدل لـ أسماء أبو اليزيد.. هذه الأعراض تنذر بخطر الإصابة بسرطان الفم

رانيا يوسف الأجرأ.. النجمات يتنافسن على الإطلالة الفرعونية

فيديو

نبوءة جديدة .. العالم الهولندي يتوقع حدوث زلازل مدمرة فى هذه البلاد

تنقذ الملايين من السرطان.. مصرية في اليابان تحصد أعلى تكريم |فيديوجراف

ليست المرة الأولى.. ولادة طفلة بعين واحدة تثير الجدل في العراق

افتتحه السيسي.. أهم 6 معلومات لا تعرفها عن مصنع إنتاج البطاطس بالعوينات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ