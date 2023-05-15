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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلام القاهرة تبدأ ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني 23 مايو

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

 

وقالت الدكتورة حنان جنيد ، أن الكلية تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى يوم ٢٣ من شهر مايو الجارى ، حضوريا بالكلية طبقا للجدول المعلن على الموقع الرسمى.

اتحاد طلاب جامعة القاهرة يعلن موعد انتهاء فعاليات مهرجان المسرح

جامعة القاهرة

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر لكلية الصيدلة بعنوان "الأصالة للتميز في الصيدلة.. رؤية مصر للرعاية الصحية 2030".

وذلك في إطار رؤية جامعة القاهرة وخطتها الاستراتيجية 2021 - 2025 كجامعة رائدة من جامعات الجيل الرابع تتميز بإنتاج المعرفة والابتكار والتمكين من خلق القيمة، والارتقاء برأس المال الفكري محليًا واقليميًا ودوليًا.

وبمشاركة وفد من هيئة الدواء المصرية برئاسة الدكتور تامر عصام، وبحضور الدكتورة غادة عبد الباري عميدة كلية الصيدلة، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام، ونخبة من الأساتذة والباحثين من داخل مصر وخارجها.

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