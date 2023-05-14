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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اتحاد طلاب جامعة القاهرة يعلن موعد انتهاء فعاليات مهرجان المسرح

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت اللجنة الفنية العليا باتحاد طلاب جامعة القاهرة عن بدء فعاليات مهرجان المسرح الجامعي للعروض الطويلة ،  في مسرح المدينة الجامعية بمشاركة 15 عشر كلية من كليات الجامعة ولمدة 15 يوما بواقع عرض كل يوم لكل كلية.

وترتيب العروض كالتالي : 
1- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
2- كلية دار العلوم
3- كلية التربية للطفولة المبكرة
4- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي
5- كلية الإعلام 
6- كلية الصيدلة 
7- كلية الاداب
8- كلية الحقوق
9- كلية الهندسة 
10- كلية العلاج الطبيعي
11- كلية الطب البيطري 
12- كلية التخطيط العمراني
13- كلية الطب البشري 
14- كلية طب الفم والاسنان 
15- كلية العلوم.

كما أعلن اتحاد طلاب جامعة القاهرة ، إنتهاء  فعاليات المسرح الجامعي للعروض الطويلة  يوم الاحد الموافق 21/5/2023  , ثم ظهور النتائج من لجنة التحكيم.

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عميد صيدلة القاهرة: المؤتمر الدولي للكلية يعمل على الربط بين البحث العلمي والصناعة

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صيدلة القاهرة تعقد مؤتمرها الدولي برعاية وزيري التعليم العالي والصحة.. اليوم

جامعة القاهرة 

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، السيد لياو ليتشيانج السفير الصيني بالقاهرة والوفد المرافق له، لبحث سُبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية، بحضور الدكتورة رحاب محمود رئيس قسم اللغة الصينية بكلية الآداب ومديرة مركز كونفوشيوس، وذلك في إطار التعاون مع الجامعات الصينية.

شهد اللقاء، حوارًا مفتوحًا حول العلاقات العلمية والأكاديمية والبحثية المشتركة بين جامعة القاهرة والجامعات الصينية، والتوسع في الدرجات العلمية المزدوجة في العديد من التخصصات، منها تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، والإدارة العامة، والاقتصاد، والزراعة، والهندسة، والطاقة النظيفة، والذكاء الاصطناعي، بعقد درجات علمية مشتركة مع الجامعات الصينية في مجالات دراسية متعددة مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والمجال الهندسي وغيرها من المجالات.

وقال الدكتور محمد الخشت، خلال اللقاء، إن حجم التعاون بين جامعة القاهرة والجامعات الصينية اتسع بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة في العديد من الجوانب، وفي مقدمتها عقد الدرجات العلمية المزدوجة في اللغة والتخصصات العلمية المختلفة سواء الإنسانية أو الطبيعية، مؤكدًا قوة العلاقات الاستراتيجية المصرية الصينية.

ومن جانبه، أشاد السفير الصيني بجهود الدكتور محمد الخشت في الارتقاء بجامعة القاهرة ودعم التعاون مع الجامعات الصينية وتقييمه المتميز للعلاقات المصرية الصينية، واصفا له بالفيلسوف المخضرم.  كما أشاد بعراقة جامعة القاهرة ومكانتها وتأثيرها مصريًا وعربيًا، وتميزها في تعليم اللغة الصينية والذي يتضح من فوز طلابها المستمر وتحقيقهم مراكز متقدمة في مسابقات اللغة الصينية على جميع المستويات، مهنئًا الدكتور محمد الخشت بفوز طلاب قسم اللغة الصينية بكلية الآداب جامعة القاهرة بالمراكز الثلاث الأولى في مسابقة "جسر اللغة الصينية" العالمية على مستوى الجامعات المصرية.

اللجنة الفنية العليا اتحاد طلاب جامعة القاهرة مهرجان المسرح الجامعي مسرح المدينة الجامعية كلية الإعلام

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