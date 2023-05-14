عميد صيدلة القاهرة: المؤتمر الدولي للكلية يعمل على الربط بين البحث العلمي والصناعة

تعقد كلية الصيدلة بجامعة القاهرة، اليوم، مؤتمرها العلمي الدولي الحادي عشر بعنوان: (Authenticity for Excellence in Pharmacy ; Egypt healthcare vision 2030).

وذلك في إطار رؤية جامعة القاهرة كجامعة رائدة من جامعات الجيل الرابع تتميز بإنتاج المعرفة والابتكار والتمكين من خلق القيمة، والارتقاء برأس المال الفكري محليًا واقليميًا ودوليًا، وفي ضوء تطبيق الخطة الاستراتيجية للجامعة 2021 - 2025.

من جانبها، أكدت الدكتورة غادة عبد الباري عميدة كلية الصيدلة بجامعة القاهرة، حرص الكلية على عقد المؤتمرات الدولية سنويًا لزيادة الاحتكاك بالمجتمع العلمي وتنمية قدرات أعضائها، والربط بين البحث العلمي والصناعة وإلقاء الضوء على أهم الأبحاث التي تتناول ما يُستجد في مجال صناعة الدواء.

كما أوضحت عميدة الكلية ، على أن المؤتمر الدولى على كيفية تطويع البحث العلمي لإيجاد حلول سريعة للمشكلات التي تواجه صناعة الدواء بمصر، واستعراض كل ما هو جديد في مجال التعليم الصيدلي في مصر، مضيفة أن المؤتمر يتضمن 7 جلسات حول عدد من المحاور المهمة.