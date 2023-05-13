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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

صيدلة القاهرة تعقد مؤتمرها الدولي برعاية وزيري التعليم العالي والصحة

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

تعقد كلية الصيدلة بجامعة القاهرة مؤتمرها العلمي الدولي الحادي عشر بعنوان (Authenticity for Excellence in Pharmacy ; Egypt healthcare vision 2030)، خلال الفترة من 14 إلى 15 مايو الجاري، في إطار رؤية جامعة القاهرة كجامعة رائدة من جامعات الجيل الرابع تتميز بإنتاج المعرفة والابتكار والتمكين من خلق القيمة، والارتقاء برأس المال الفكري محليًا واقليميًا ودوليًا، وفي ضوء تطبيق الخطة الاستراتيجية للجامعة 2021 - 2025.

يُقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وهيئة الدواء المصرية، وبمشاركة ممثلين من جامعة هيرتفوردشاير الإنجليزية-العاصمة الإدارية، وجامعة لوبلين الطبية ببولندا، وجامعة بورتو بالبرتغال، وهيئة التميز في الرعاية الصحية (NICE)، ومجلس الاعتماد الدولي للتعليم الصيدلي (ACPE)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، ودستور الأدوية الأمريكي (USP).

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وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن المؤتمر الدولي الحادي عشر لكلية الصيدلة يستهدف المساهمة في تعزيز مجالات البحث الجديدة في العلوم الصيدلية بمصر، والاتجاهات المستقبلية في مختلف جوانب رقمنة الرعاية الصحية والخدمات التعليمية، وتقديم عرض لأحدث الأبحاث التي يقوم بها علماء وباحثو الكلية، ومناقشة أحدث الموضوعات الملحة في مجال البحوث والتعليم من خلال رواد البحوث والصناعة والإدارة المحليين والدوليين، مشيرًا إلى أن المؤتمر يهدف أيضًا إلى توفير منتدى لأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب من جميع المستويات يمكنهم من خلاله تبادل المعرفة وبناء الجسور نحو المزيد من التعاون.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن محاور المؤتمر تناقش الواقع والتحديات المتعلقة بكيفية تشغيل التصنيع الدوائي، والمستقبل المرتقب للتعليم الصيدلي في مصر، ودور البحث العلمي في إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه صناعة الدواء بمصر، إلى جانب تطبيق التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، وتشجيع التعاون الدولي وتعزيز الشراكات مع الجهات الدولية المختلفة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة غادة عبد الباري عميدة كلية الصيدلة بجامعة القاهرة، حرص الكلية على عقد المؤتمرات الدولية سنويًا لزيادة الاحتكاك بالمجتمع العلمي وتنمية قدرات أعضائها، والربط بين البحث العلمي والصناعة وإلقاء الضوء على أهم الأبحاث التي تتناول ما يُستجد في مجال صناعة الدواء، وكيفية تطويع البحث العلمي لإيجاد حلول سريعة للمشكلات التي تواجه صناعة الدواء بمصر، واستعراض كل ما هو جديد في مجال التعليم الصيدلي في مصر، مضيفة أن المؤتمر يتضمن 7 جلسات حول عدد من المحاور المهمة.

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