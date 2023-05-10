آداب القاهرة تكشف موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب اللائحة القديمة

أعلنت الدكتورة عبير عبد السلام عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب اللائحة القديمة .

وقالت الدكتورة عبير عبد السلام ، إن طلاب اللائحة القديمة تبدأ امتحانات نهاية العام بداية شهر يونيو القادم ، وذلك طبقا للجداول المعلنة على الموقع الرسمى للكلية .

جامعة القاهرة

وكانت قد أعلنت الدكتورة عبير عبد السلام عميدة كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الدبلومات والماجستير و الدكتوراه للفصل الدراسى الثانى للعام الجاامعى 2022-2023 .

وأوضحت الدكتورة عبير عبد السلام ، أن طلاب الدبلومات والماجستير والدكتوراه تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى يوم 29 من شهر مايو الجارى ، من الساعة الثالثة حتى الرابعة و النصف عصرا .