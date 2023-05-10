آداب القاهرة: امتحانات طلاب الماجستير 29 مايو

أعلنت الدكتورة عبير عبد السلام عميدة كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الدبلومات والماجستير و الدكتوراه للفصل الدراسى الثانى للعام الجاامعى 2022-2023 .

وأوضحت الدكتورة عبير عبد السلام ، أن طلاب الدبلومات والماجستير والدكتوراه تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى يوم 29 من شهر مايو الجارى ، من الساعة الثالثة حتى الرابعة و النصف عصرا .

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على الجانب الأخر، أشاد الدكتور محمد الخشت، بمشاركة طلاب جامعة القاهرة في زيارة المشروعات القومية الضخمة التي تبرز حجم الإنجاز الذي تقوم به الدولة المصرية، موجهًا بضرورة إدراك الطلاب للمفهوم الجديد للوطنية والعمل العام والنشاط الطلابي والعمل من أجل مصر وجامعة القاهرة في إطار مفهوم التيار الوطني العام والذي يعمل في المساحات المشتركة والذي تعمل الجامعة على تأكيده.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة خلال كلمته، الفرق بين الدول الديمقراطية والدول المتخلفة في طريقة إدارة الخلافات، فالدول الديمقراطية تدير الخلافات بطرق حضارية تؤدي إلى الالتقاء في مساحات مشتركة ومن ثم تتقدم وتتطور، ولكن الدول المتخلفة تتصارع داخليًا حتى تسقط، مشيرًا إلى ضرورة تلاحم الأفراد من أجل حب الوطن وحب الحياة والاستقرار والعيش بأمان داخل الوطن.

ومن جانبه، قال الدكتور جمال الشاذلي، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، إن طلاب الجامعة من ذوي الهمم جزء لا يتجزأ من المجتمع الجامعي وتولي الجامعة اهتمامًا خاصًا لهم بتوجيه من الدكتور محمد الخشت، بالتزامن مع اهتمام الدولة المصرية بتلك الفئة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بالدعم الكبير الذي يقدمه الدكتور محمد الخشت للأنشطة الطلابية المختلفة وتلبية تطلعات اتحاد جامعة القاهرة.