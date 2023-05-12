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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تجارة القاهرة تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى الأسبوع المقبل

امتحانات
امتحانات

أعلن الدكتور جمال شحاته عميد كلية التجارة جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب البكالوريوس للعام الجامعى ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

وقال الدكتور جمال شحاته ، إن كلية التجارة تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى ١٨ مايو القادم ، مؤكدا على أن الامتحانات ستكون حضوريا حسب الجدول المعلن للطلاب على الموقع الرسمى للكلية .

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رئيس جامعة القاهرة يشهد حفل تأبين الدكتور محمد عناني شيخ المترجمين العرب

جامعة القاهرة 

على الجانب الأخر ،‎نظمت جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، ندوة تعريفية وحوارا مفتوحا مع العاملين بالجامعة للتعريف بمنظومة التأمين الطبي التي تم تطبيقها مؤخرا، بحضور ممثلين عن شركة مصر للتأمين وإدارة الرعاية الطبية، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعريف العاملين بكيفية الاستفادة من مميزات التأمين الطبي.

‎وتناولت الندوة التعريفية، طرح ومناقشة العديد من الجوانب الخاصة بمنظومة التأمين الطبي، أهمها التعريف بكيفية الاستفادة من الخدمات التي يقدمها التأمين للعاملين بالجامعة على الوجه الأكمل، والتي تتضمن الكشف الطبي والتحاليل والأشعات، والتغطية الطبية في حالة إجراء العمليات الجراحية، ومصاريف الإقامة بالمستشفيات، والعلاج بالليزر، والمناظير التشخيصية والجراحية، ودخول الطوارئ، وغيرها من الخدمات التي يوفرها التأمين.

التجارة جامعة القاهرة الدكتور محمد عناني الدكتور جمال شحاته

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