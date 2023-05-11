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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ندوة بجامعة القاهرة للتعريف بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

نظمت جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، ندوة تعريفية وحوارا مفتوحا مع العاملين بالجامعة للتعريف بمنظومة التأمين الطبي التي تم تطبيقها مؤخرا، بحضور ممثلين عن شركة مصر للتأمين وإدارة الرعاية الطبية، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعريف العاملين بكيفية الاستفادة من مميزات التأمين الطبي.

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وتناولت الندوة التعريفية، طرح ومناقشة العديد من الجوانب الخاصة بمنظومة التأمين الطبي، أهمها التعريف بكيفية الاستفادة من الخدمات التي يقدمها التأمين للعاملين بالجامعة على الوجه الأكمل، والتي تتضمن الكشف الطبي والتحاليل والأشعات، والتغطية الطبية في حالة إجراء العمليات الجراحية، ومصاريف الإقامة بالمستشفيات، والعلاج بالليزر، والمناظير التشخيصية والجراحية، ودخول الطوارئ، وغيرها من الخدمات التي يوفرها التأمين.

كما تم خلال الندوة، توضيح التزام منظومة التأمين الطبي بالعلاج المُتفق عليه في حالة لاقدر الله مرض أو إصابة العاملين بالجامعة، كما تم توضيح طرق صرف العلاج.

وشهدت الندوة التعريفية، تفاعل ومشاركة الحضور من ممثلي كليات ومعاهد جامعة القاهرة المستفيدين من تلقي الخدمات الطبية المُقدمة بمنظومة التأمين الطبي الجديدة، من خلال طرح العديد من الأسئلة والاستفسارات وتلقي الإجابات من ممثلي إدارة الرعاية الطبية ومصر للتأمين.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة أعلنت في وقت سابق انضمام جميع العاملين بها تحت الستين إلى منظومة التأمين الطبي الشامل التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع شركة مصر للتأمين، وسبق وأن وجه الدكتور محمد الخشت بأن تتكفل الجامعة بسداد الاشتراكات دون أي خصم إضافي من مرتبات العاملين بها، وأن تتحمل من خلال صندوق العلاج الطبي بالجامعة تغطية أي جوانب لا يغطيها التأمين، وأية متطلبات زائدة بعد استنفاد الحد التأميني من صندوق الرعاية الطبية التابع لوزارة التعليم العالي.

جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت منظومة التأمين الطبي التأمين الطبى الكشف الطبي والتحاليل العمليات الجراحية العلاج معاهد جامعة القاهرة

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