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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لتفادى الغرامة.. آداب القاهرة تصدر تعليمات مهمة لطلاب الساعات المعتمدة

كلية الأداب جامعة
كلية الأداب جامعة القاهرة

كشفت الدكتورة عبير عبد السلام عميدة كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن إعلان هام لطلاب الساعات المعتمدة مرحلة الليسانس . 

وقالت الدكتورة عبير عبد السلام ، إن آخر موعد  أمام طلاب الساعات المعتمدة لدفع المصروفات دون غرامة ٣١ مايو الحالي . 

كلية الأداب جامعة القاهرة 

وأعلنت الدكتورة عبير عبد السلام عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب اللائحة القديمة .

وقالت الدكتورة عبير عبد السلام ، إن طلاب اللائحة القديمة تبدأ امتحانات نهاية العام بداية شهر يونيو القادم ، وذلك طبقا للجداول المعلنة على الموقع الرسمى للكلية.

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وأعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة، عن عدد من التعليمات الهامة قبل بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2022/2023 .

١- يمنع دخول الطالب إلى لجنة الامتحان بعد مرور ١٥ دقيقة من بداية الامتحان بحد أقصى

٢- على كل طالب يترك أى كتب ، أو مذكرات أو أوراق تتعلق بالمادة بعيدا عن مكان جلوسه خارج اللجنه الامتحانية

٣- على كل طالب ينظر فى ورقة الاسئلة الخاصة به وورقة إجابته فقط ، ولا ينشغل بالنظر لمن حوله

 

٤- عدم إحضار الطالب لهاتفه المحمول ، وفى حالة وجود الهاتف مع الطالب لابد من الالتزام بإغلاقة .

 

٥- من يخالف ذلك يحال لمجلس التأديب بإعتباره شروعا فى الغش 
 

الدكتورة عبير عبد السلام طلاب الساعات المعتمدة جامعة القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الثاني طلاب اللائحة القديمة

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