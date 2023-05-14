لتفادى الغرامة.. آداب القاهرة تصدر تعليمات مهمة لطلاب الساعات المعتمدة

كشفت الدكتورة عبير عبد السلام عميدة كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن إعلان هام لطلاب الساعات المعتمدة مرحلة الليسانس .
وقالت الدكتورة عبير عبد السلام ، إن آخر موعد أمام طلاب الساعات المعتمدة لدفع المصروفات دون غرامة ٣١ مايو الحالي .
كلية الأداب جامعة القاهرة
وأعلنت الدكتورة عبير عبد السلام عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب اللائحة القديمة .
وقالت الدكتورة عبير عبد السلام ، إن طلاب اللائحة القديمة تبدأ امتحانات نهاية العام بداية شهر يونيو القادم ، وذلك طبقا للجداول المعلنة على الموقع الرسمى للكلية.
وأعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة، عن عدد من التعليمات الهامة قبل بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2022/2023 .
١- يمنع دخول الطالب إلى لجنة الامتحان بعد مرور ١٥ دقيقة من بداية الامتحان بحد أقصى
٢- على كل طالب يترك أى كتب ، أو مذكرات أو أوراق تتعلق بالمادة بعيدا عن مكان جلوسه خارج اللجنه الامتحانية
٣- على كل طالب ينظر فى ورقة الاسئلة الخاصة به وورقة إجابته فقط ، ولا ينشغل بالنظر لمن حوله
٤- عدم إحضار الطالب لهاتفه المحمول ، وفى حالة وجود الهاتف مع الطالب لابد من الالتزام بإغلاقة .
٥- من يخالف ذلك يحال لمجلس التأديب بإعتباره شروعا فى الغش