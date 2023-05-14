لتفادى الغرامة.. آداب القاهرة تصدر تعليمات مهمة لطلاب الساعات المعتمدة

كشفت الدكتورة عبير عبد السلام عميدة كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن إعلان هام لطلاب الساعات المعتمدة مرحلة الليسانس .

وقالت الدكتورة عبير عبد السلام ، إن آخر موعد أمام طلاب الساعات المعتمدة لدفع المصروفات دون غرامة ٣١ مايو الحالي .

كلية الأداب جامعة القاهرة

وأعلنت الدكتورة عبير عبد السلام عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب اللائحة القديمة .

وقالت الدكتورة عبير عبد السلام ، إن طلاب اللائحة القديمة تبدأ امتحانات نهاية العام بداية شهر يونيو القادم ، وذلك طبقا للجداول المعلنة على الموقع الرسمى للكلية.

وأعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة، عن عدد من التعليمات الهامة قبل بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2022/2023 .

١- يمنع دخول الطالب إلى لجنة الامتحان بعد مرور ١٥ دقيقة من بداية الامتحان بحد أقصى

٢- على كل طالب يترك أى كتب ، أو مذكرات أو أوراق تتعلق بالمادة بعيدا عن مكان جلوسه خارج اللجنه الامتحانية

٣- على كل طالب ينظر فى ورقة الاسئلة الخاصة به وورقة إجابته فقط ، ولا ينشغل بالنظر لمن حوله

٤- عدم إحضار الطالب لهاتفه المحمول ، وفى حالة وجود الهاتف مع الطالب لابد من الالتزام بإغلاقة .

٥- من يخالف ذلك يحال لمجلس التأديب بإعتباره شروعا فى الغش

