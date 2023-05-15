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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الزعيم والكينج وشيريهان أبرز المرشحين .. تفاصيل مهرجان العلمين قبل انطلاقه

عادل امام
عادل امام

ينطلق مهرجان العلمين في الفترة بين ١٣ يوليو إلى ٢٦ أغسطس ؛ بمشاركة نخبة من نجوم الفن والرياضة .

‎ ويضم المهرجان نخبة من أهم المتخصصين في الفن والرياضة بصفتهم الشخصية والرسمية، لتكريم أفضل المبدعين في الوطن العربي....
وتتوج موسم حافل من الفعاليات المتنوعة تحت مظلة مهرجان العلمين الجديدة.

‎ مهرجان العلمين :


‎وسيضم  المهرجان 12 نشاط مابين الرياضي والترفيهي، وهم: عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء في الوطن العربي، حفلات لفنانين محليين و عرب و دوليين، بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجم في مختلف المجالات، بطولة ترياثلون سباق ثلاثي، بطولة بادل عالمية.دولية، عروض للطائرات RC، بطولة للتجديف ,بطولة لكرة القدم الشاطئية، سباق للسيارات، تحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، موكب الفراعنة للسيارات وهو الحدث الذي سوف يضم 100 سيارة فارهة تجوب شوارع مصر من سفاجا الى العلمين الجديدة....

مهرجان العلمين، بيقدم تجربة جديدة مليئة بالإثارة و التشويق، من خلال أجندة متكاملة تحتوي على برنامج غني بالحفلات الموسيقية، وأنشطة رياضية و ترفيهية تحدث لأول مرة على أرض مصر،لتكون عناصر جذب لتنشيط السياحة الداخلية و الخارجية، لتصبح مدينة العلمين الجديدة من أفضل الوجهات المرتقبة في العالم..


ومع نهاية أيام المهرجان ستشهد حفل Al Alamein Awardsفي الفترة من 24 إلى26 أغسطس ٢٠٢٣الجوايز اللى هتتقدم السنادي بالتزامن مع التشغيل الرسمي لمدينة العلمين الجديدة، أحدث مدن الجيل الرابع في مصر.والتي صممت لتكون مركز دولي وإقليمي لقربها من مناطق التنمية الجديدة الواعدة.
وسحيي حفل توزيع الجوائز ،  نجمان احدهما عربي، و الاخر مصري، وفي اليوم التالي حفل لمطرب عالمي، و في الختام حفل توزيع الجوائز، وبعدها حفل لميجا ستار مصري.

‎كما سيتم  اختيار شخصية العام للمهرجان، والتي مرشح لها: الزعيم عادل إمام، و الكينج محمد منير، و الفنانة الكبيرة شريهان.

مهرجان العلمين

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