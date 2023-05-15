لُقب بالشيطان.. برازيلي يثير حالة من الغضب.. شاهد صوره قبل وبعد

“الشيطان” هكذا أصبح لقب فرناندو فرانكو دي أوليفيرا من البرازيل بسبب وشمه 99% من جسده إضافة إلى قيامه بتشويه أنفه وأذنيه بقطع أجزاء منها.

وفقا لما ذكرته عدة صحف عالمية، مساء اليوم الاثنين، منها “الديلي ميل” البريطانية و“نيويورك بوست” الأمريكية، لم يكتف البرازيلي بذلك، فقد وشم عينيه ولسانه منقسم كمصاصي الدماء.

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أجرى البرازيلي على مدار أعوام أكثر من 18 تعديلا مشوها في جسده مقابل 26،048 جنيه إسترليني، مبررا تصرفاته الغريبة التي أثارت غضب الكثيرين بـ “رغبته في الاختلاف عن غيره”.

وشارك الرجل الغريب من مدينة تاتوي بولاية ساو باولو في البرازيل آخر تشويه لجسده بعمله ندوب باستخدام مكواة لحمام، عارضا هذا للناس في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل، لتكون أبرز تعليقاتهم له: "الشيطان"، "هذا هو الشيطان".

لُقب بالشيطان.. البرازيلي فرناندو فرانكو دي أوليفيرا يثير حالة من الغضب

لُقب بالشيطان.. البرازيلي فرناندو فرانكو دي أوليفيرا يثير حالة من الغضب

لُقب بالشيطان.. البرازيلي فرناندو فرانكو دي أوليفيرا يثير حالة من الغضب

لُقب بالشيطان.. البرازيلي فرناندو فرانكو دي أوليفيرا يثير حالة من الغضب

لُقب بالشيطان.. البرازيلي فرناندو فرانكو دي أوليفيرا يثير حالة من الغضب (قبل)

لُقب بالشيطان.. البرازيلي فرناندو فرانكو دي أوليفيرا يثير حالة من الغضب

لُقب بالشيطان.. البرازيلي فرناندو فرانكو دي أوليفيرا يثير حالة من الغضب