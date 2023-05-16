مها أبو بكر عن قضايا المرأة في الحوار الوطني: محتاجين إعادة نظرة

أكدت المحامية مها أبو بكر عن قضايا المرأة في الحوار الوطني، أن السيدات تريد تنفيذ التشريعات، و أن القانون بدون إجراءات يشبه السيارة بدون بنزين، و هذا ما يحدث حاليا و مازالت هناك أزمة بالبيئة الحاضنة للقانون.

و عبرت " مها أبو بكر"، خلال لقائها ببرنامج " الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، عن شكرها للمتحدة لإهتمامها بطرح القضايا المتعلقة بالمرأة عن طريق الدراما، و ذلك ظهر في العديد من الأعمال مثل " فاتن أمل حربي، تحت الوصاية، جميلة، عملة نادرة و حضرة العمدة".

و أضافت " مها أبو بكر"، أن البيئة الحاضنة للقانون طريقها طويل و أنه تم تحديد الطريق والسير نحوه .

و تابعت: " أحنا محتاجين إعادة نظرة فيما يتعلق بمحاولة خصخصة القضاء"، مضيفة أن التقاضي حق كل مواطن ، و خاصة النساء.

