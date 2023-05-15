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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يصنع هدفين وليفربول يتقدم على ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

تقدم فريق ليفربول على مضيفه ليستر سيتي بهدفين دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، في الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح كيرتس جونز التسجيل لـ ليفربول بهدف أول في الدقيقة 33، من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها محمد صلاح من الجهة اليمنى.

صلاح عاد ليمرر الكرة مرة أخرى داخل منطقة الجزاء لـ كيرنس جونز، ليطلق تسديدة قوية بدوره في الشباك، معلنًا عن ثاني أهداف ليفربول في الدقيقة 36.

تشكيل ليفربول

ويقود محمد صلاح هجوم فريق ليفربول، حيث جاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: فابينيو - جوردان هندرسون - كيرتس جونز

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - كودي جاكبو

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