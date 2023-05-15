اتحاد الدواجن: لولا الاكتفاء الذاتي من البيض والفراخ لأرتفعت أسعار اللحوم

أكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن السوق المصري يعيش توازن في الأسعار، سواء الدواجن أو بيض المائدة، عازياً ذلك لتراجع اسعار الخامات.

وأضاف نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن هناك تراجعاً كبيراً في أسعار الخامات بحسب دولة المنشا، فعلى سبيل المثال تراجعت اسعار الطن من الذرة الصفراء من 19 ألف بواقع ثلاثة الالاف جنيهاً بينما فول الصويا لم يحدث تراجع كبير حيث تراجع سعر الطن من 42 ألف جنيه، لـ 39 ألف للطن، بينما تكلفته لا تتجاوز 23 ألف جنيه.



تابع الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن : " أسعار البيض تراجعت بشكل كبير ووصلت اليوم إلى 84-85 جنيهاً في المزرعة وكذلك الدواجن تراجعت من 67 جنيها إلى 63 جنيها للكيلو جرام

مطالباً بزيادة الافراجات بالاخص في قطاع فول الصويا.

وأكمل نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن نحتاج لمزيد من الافراجات في فول الصويا، ولازم يبقى فيه إحتياطات لمدة شهرين عشان نشجع المربين للدخول في دورات إنتجية، بما يحقق إستدامة المنتج في الاسواق ومن ثمزيادة المعروض يعني زيادة الافراجات ومن ثم إستقرار الاسعار.

أسعار الدواجن



ولفت إلى أهمية قراءة المتغيرات التي طرأت في سوق اللحوم الحمراء، قائلاً : " اسعار اللحوم شهدت ارتفاعا قياسية، وهي منتج لا تتميز فيه مصر بمزايا نسبية مقارن بالدواجن ، حيث يتم إستيراد نحو 60% من احتياجات السوق المحلي ولولا الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض لشهدت أسعار اللحوم الحمراء قفزات قياسية حيث أن كيلو الدواجن ينتج من كيلو ونص علف، ولكن في اللحوم الحمراء ينتج من 7 كيلو علف.