عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب كلمة ضحكت عليها زميلته.. طالب يتحول إلى مجرم في ثوانٍ بالبرازيل|تفاصيل

طالب يتحول إلى مجرم
طالب يتحول إلى مجرم في ثوانٍ بالبرازيل

في واقعة صادمة من نوعها حدثت داخل مدرسة في ماناوس، عاصمة ولاية الأمازون بـ البرازيل، اعتدى طالب يبلغ من العمر 14 عاما على زميلته التي كانت تجلس في الصف الأول بالفصل الدراسي بوحشية. 

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الثلاثاء، قام الطالب بردة فعل إجرامية عندما نطق كلمة خطأ أثناء عرض تقديمي بفصله الدراسي، وقامت زميلته التي تجلس أمامه وزملاؤه بالضحك. 

أظهر مقطع فيديو صادم كيف توجه التلميذ إلى زميلته وقام بطعنها بالقلم في وجهها وظهرها داخل فصلهم، ليبدأ باقي زملائهم في الصراخ وتقييد الطالب حتى أتت وحدة من الشرطة وألقت القبض عليه. 

وقالت رئيسة الشرطة، جوليانا توما، إن الطالب سيخضع للتحقيق بتهمة الشروع في القتل.

البرازيل تعرب عن تضامنها مع فلسطين وتطالب بوقف الغارات الجوية الإسرائيلية

البرازيل.. رجلان يدفنان امرأة على قيد الحياة لهذا السبب

جريمة مروعة تهز البرازيل.. شاب يقتل ويصيب 9 أطفال داخل روضة بالفأس

لُقب بالشيطان.. برازيلي يثير حالة من الغضب.. شاهد صوره قبل وبعد

تفاصيل 

من جانبه، نشر والد الطفل، جون باريتو، مقطع فيديو لموقع الأخبار البرازيلي “Radar Amazonico”، يقول فيه إنه اضطر إلى نقل عائلته إلى حي آخر لأنهم تلقوا تهديدات بالقتل.

وأضاف والد الطفل أن ابنه كان ضحية للتنمر المستمر في المدرسة، وأنه لم يتم القبض عليه قط.

طالب يتحول إلى مجرم بثواني في البرازيل

ووفقا لدراسة أجرتها جامعة ولاية كامبيناس، حدث 24 هجوما عنيفا في المدارس في جميع أنحاء البرازيل منذ عام 2002، وشن مجرمون هجمات على أكثر من 10 مدارس منذ 2011.

ولفت الصحيفة البريطانية، في رسالة تحذيرية لمواجهة الظاهرة، إلى أنه في 27 مارس 2023، طعن طالب يبلغ من العمر 13 عامًا مدرسا، كما جرح ثلاثة معلمين وطالب.

واختتمت بأنه في 5 أبريل، اقتحم رجل يبلغ من العمر 25 عاما مركزا للرعاية النهارية في ساو باولو وهاجم الأطفال منهيا حياة أربعة أطفال وجرح خمسة آخرين.

 

 

 

 

ماناوس الأمازون البرازيل مدرسة الصف الأول الفصل الدراسي وحشية كلمة خطأ عرض تقديمي الضحك مقطع فيديو الشرطة الشروع في القتل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحق واشتري شبكتك بسرعة|زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار 21 يتراجع 530 جنيها

الفراخ في النازل|هزة تضرب أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3000 جنيه

حزنت على وفاة والدها..شاهد آخر ما كتبته طالبة المنيا قبل وفاتها عند أداء الامتحان

تراجع أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة فى عيار 21

عاجل | الأهلي يشكو مجلة الزمالك لهذا السبب

مروان عطية يثير قلق جمهور الأهلي بهذا المنشور

35 ألف جنيه|تراجع قوى يضرب أسعار الحديد عالميا.. اعرف سعر الطن بمصر

محاولات لإقناع كولر بمشاركة لاعب الأهلي قبل الرحيل.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الحج والعمرة تسمح لحاملي تأشيرة زيارة دخول مكة في حالة واحدة

انطلاق أولى جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني| أجندة اليوم

العراق يعيش "أيام الثريا" وأمطار مزنية تضرب البلاد.. ما القصة

9 حالات تتسبب في إلغاء تراخيص البنوك وشطب تسجيلها

الأهلي يضع شرطا للموافقة على رحيل حمدي فتحي إلى الخليج

ملايين بالجملة مهربة.. التحفظ على أموال سوري في واقعة النقد الأجنبي| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب كلمة ضحكت عليها زميلته.. طالب يتحول إلى مجرم في ثوانٍ بالبرازيل|تفاصيل

أثناء سباحتهم.. فرس النهر يحاول ابتلاع 3 أولاد| شاهد ماذا حدث

خناقة غريبة.. أمريكي يضرب آخر بـ ثعبان حي| شاهد

عشان حوارات البنات.. محل ملابس يضع شروطا ساخرة لعدم الاسترجاع

فيديو

طفلة تظهر على المسرح برفقة محمد رمضان.. ما قصتها/ فيديو جراف

هتجوز 10 لو الشرع يسمح ومين قال المنتحر لا يدخل الجنة.. قذائف ياسمين الخطيب

شاب ووالده يحاصران عريس المنيرة ويسقطاه ضحية بسبب البلياردو |شاهد

انتهكت المؤسسات الدينية.. قصة سيدة اعتلت منبر مسجد بدون حجاب في المغرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ