بسبب كلمة ضحكت عليها زميلته.. طالب يتحول إلى مجرم في ثوانٍ بالبرازيل|تفاصيل

في واقعة صادمة من نوعها حدثت داخل مدرسة في ماناوس، عاصمة ولاية الأمازون بـ البرازيل، اعتدى طالب يبلغ من العمر 14 عاما على زميلته التي كانت تجلس في الصف الأول بالفصل الدراسي بوحشية.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الثلاثاء، قام الطالب بردة فعل إجرامية عندما نطق كلمة خطأ أثناء عرض تقديمي بفصله الدراسي، وقامت زميلته التي تجلس أمامه وزملاؤه بالضحك.

أظهر مقطع فيديو صادم كيف توجه التلميذ إلى زميلته وقام بطعنها بالقلم في وجهها وظهرها داخل فصلهم، ليبدأ باقي زملائهم في الصراخ وتقييد الطالب حتى أتت وحدة من الشرطة وألقت القبض عليه.

وقالت رئيسة الشرطة، جوليانا توما، إن الطالب سيخضع للتحقيق بتهمة الشروع في القتل.

تفاصيل

من جانبه، نشر والد الطفل، جون باريتو، مقطع فيديو لموقع الأخبار البرازيلي “Radar Amazonico”، يقول فيه إنه اضطر إلى نقل عائلته إلى حي آخر لأنهم تلقوا تهديدات بالقتل.

وأضاف والد الطفل أن ابنه كان ضحية للتنمر المستمر في المدرسة، وأنه لم يتم القبض عليه قط.

طالب يتحول إلى مجرم بثواني في البرازيل

ووفقا لدراسة أجرتها جامعة ولاية كامبيناس، حدث 24 هجوما عنيفا في المدارس في جميع أنحاء البرازيل منذ عام 2002، وشن مجرمون هجمات على أكثر من 10 مدارس منذ 2011.

ولفت الصحيفة البريطانية، في رسالة تحذيرية لمواجهة الظاهرة، إلى أنه في 27 مارس 2023، طعن طالب يبلغ من العمر 13 عامًا مدرسا، كما جرح ثلاثة معلمين وطالب.

واختتمت بأنه في 5 أبريل، اقتحم رجل يبلغ من العمر 25 عاما مركزا للرعاية النهارية في ساو باولو وهاجم الأطفال منهيا حياة أربعة أطفال وجرح خمسة آخرين.