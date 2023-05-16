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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط أصحاب 3 مخابز لاستيلائهم علي 31 جوال دقيق بلدى بالغربية

مخابز بلدية بالغربية
مخابز بلدية بالغربية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط أصحاب  3 مخابز  بمركز وبندر المحلة، استولوا على 31 جوال دقيق بلدى مدعم، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.

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وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية بمركز وبندر المحلة، من ضبط أصحاب 3 مخابز بمركز وبندر المحلة استولوا على 31 جوال دقيق مدعم ومن الحصص المخصصة لهم بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد هذه المخابز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

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وتم تحرير محاضر بالوقائع، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

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