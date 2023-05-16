بعد تألقه اللافت.. عرض أوروبي لنجم الأهلي في الصيف

أكد مجدي عبد الغني، نجم كرة القدم المصرية السابق، أن بيرسي تاو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لديه عروض أوروبية بعد الظهور بشكل جيد خلال الفترة الماضية مع المارد الأحمر.

وقال مجدي عبد الغني، فى تصريحات عبر برنامجه التليفزيوني: “هناك أكثر من وكيل لاعبين بدأ فى عرض بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عدد من الأندية الأوروبية”.

وأضاف: “بيرسي تاو سعيد فى النادي الأهلي ومع مارسيل كولر الذي أعاده مرة أخرى للظهور بشكل جيد مع الفريق”.

وتابع: “هناك عرض تركي شفهي من نادي طرابزون سبور التركي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة”.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستعد لمواجهة الترجي التونسي ضمن مباريات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما فاز الجمعة الماضي بثلاثية دون رد على ملعب رادس.