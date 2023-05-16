الأهلي يضع شرطا للموافقة على رحيل حمدي فتحي إلى الخليج

أكد مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق أن حمدي فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرفوض رحيله من جانب إدارة القلعة الحمراء.

وتلقى حمدي فتحي مؤخرا، عرضا خليجيا من أحد أندية الدوري القطري للانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.

وقال مجدي عبد الغني فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس: "هناك شروط من قبل النادي الأهلي للموافقة على رحيل حمدي فتحي رغم رفض إدارة النادي.

وأضاف: "حال وجود عرض قوي مادي لا يستطيع النادي الأهلي رفضه سيكون هناك عدد من الشروط للموافقة على ذلك أهمها تدعيم خط الوسط ، بجانب موافقة مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستعد لمواجهة الترجي التونسي ضمن مباريات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما فاز الجمعة الماضية بثلاثية دون رد على ملعب رادس.