عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يضع شرطا للموافقة على رحيل حمدي فتحي إلى الخليج

حمدي فتحي
حمدي فتحي

أكد مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق أن حمدي فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرفوض رحيله من جانب إدارة القلعة الحمراء.

وتلقى حمدي فتحي مؤخرا، عرضا خليجيا من أحد أندية الدوري القطري للانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.

وقال مجدي عبد الغني فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس: "هناك شروط من قبل النادي الأهلي للموافقة على رحيل حمدي فتحي رغم رفض إدارة النادي.

وأضاف: "حال وجود عرض قوي مادي لا يستطيع النادي الأهلي رفضه سيكون هناك عدد من الشروط للموافقة على ذلك أهمها تدعيم خط الوسط ، بجانب موافقة مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستعد لمواجهة الترجي التونسي ضمن مباريات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما فاز الجمعة الماضية بثلاثية دون رد على ملعب رادس.

حمدي فتحي الأهلى الدوري القطري النادي الأهلي كولر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحق واشتري شبكتك بسرعة|زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار 21 يتراجع 530 جنيها

الفراخ في النازل|هزة تضرب أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3000 جنيه

حزنت على وفاة والدها..شاهد آخر ما كتبته طالبة المنيا قبل وفاتها عند أداء الامتحان

مروان عطية يثير قلق جمهور الأهلي بهذا المنشور

تراجع أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة فى عيار 21

عاجل | الأهلي يشكو مجلة الزمالك لهذا السبب

35 ألف جنيه|تراجع قوى يضرب أسعار الحديد عالميا.. اعرف سعر الطن بمصر

محاولات لإقناع كولر بمشاركة لاعب الأهلي قبل الرحيل.. تفاصيل

ترشيحاتنا

تعاون مصري سعودي لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.. تفاصيل

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة من الاعتقالات في جنين وبيت لحم

الحج والعمرة تسمح لحاملي تأشيرة زيارة دخول مكة في حالة واحدة

انطلاق أولى جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني| أجندة اليوم

العراق يعيش "أيام الثريا" وأمطار مزنية تضرب البلاد.. ما القصة

9 حالات تتسبب في إلغاء تراخيص البنوك وشطب تسجيلها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب كلمة ضحكت عليها زميلته.. طالب يتحول إلى مجرم في ثوانٍ بالبرازيل|تفاصيل

أثناء سباحتهم.. فرس النهر يحاول ابتلاع 3 أولاد| شاهد ماذا حدث

خناقة غريبة.. أمريكي يضرب آخر بـ ثعبان حي| شاهد

عشان حوارات البنات.. محل ملابس يضع شروطا ساخرة لعدم الاسترجاع

فيديو

طفلة تظهر على المسرح برفقة محمد رمضان.. ما قصتها/ فيديو جراف

هتجوز 10 لو الشرع يسمح ومين قال المنتحر لا يدخل الجنة.. قذائف ياسمين الخطيب

شاب ووالده يحاصران عريس المنيرة ويسقطاه ضحية بسبب البلياردو |شاهد

انتهكت المؤسسات الدينية.. قصة سيدة اعتلت منبر مسجد بدون حجاب في المغرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ