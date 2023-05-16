الشباب والرياضة تطلق أولى فعاليات المرحلة الثانية من ملتقى "منظمة العمل الدولية"

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج التطوعية- إدارة البرامج التطوعية والإدارة الكشفية، أولى فعاليات المرحلة الثانية من الملتقى التثقيفي التوعوي "منظمة العمل الدولية تتحدث مع الشباب عن مستقبل العمل" تحت عنوان "نحو إيجاد فرص بديلة للهجرة غير الشرعية"، والتي يتم تنفيذها خلال الفترة من ١٥ -١٨ مايو الجاري، بمركز شباب كفر مناقر بمحافظة القليوبية، بمشاركة ٧٥ متدرب من أعضاء أندية التطوع وفرق الجوالة.



وتناولت فعاليات اليوم تنفيذ الجلسة الأولى حول السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وكيفية حماية العاملين من مختلف أنواع المخاطر المرتبطة بالعمل، وتناولت الجلسة الثانية المساواة بين الجنسين وسبل تحقيقها في سوق العمل.

يذكر أن أن تلك المرحلة يتم تنفيذها في ضوء النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من الملتقى التثقيفي التوعوي "منظمة العمل الدولية تتحدث مع الشباب عن مستقبل العمل"، والتي تم عقدها في محافظات مختلفة (القاهرة، دمياط، الإسكندرية، بورسعيد، والبحر الأحمر) بمشاركة ٢٥٠ متدربا.