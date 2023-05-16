مصري أصيل.. فرج عامر يوجه رسالة إلى مصطفي محمد لرفضه المثلية

وجه فرج عامر، رئيس نادي سموحة، رسالة إلي اللاعب مصطفي محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت، بعد رفض اللاعب المشاركة في جولة دعم المثلية الجنسية بالدوري الفرنسي.

وكتب فرج عامر عبر حسابه “فيسبوك”: “محترم، وابن عزيز تعاقدنا (في منزلي في الشيخ زايد في وجود أحمد مصطفي لاعب سموحة الحالي ) معاه على سبيل الإعارة أثناء وجوده معارًا من الزمالك لطنطا، ولكن ولاد الحلال أفسدوا الصفقة، مصطفى محمد لاعب كبير وربنا يوفقه ويصل إلى مكانة أعلى مما هو فيها بكثير لأنه يستاهل يكون من أفضل هدافي أوروبا، إضافة لأنه مصري أصيل يحترم مبادئه وعقائده ودينه ووطنه، ومصر كلها بتحبه وتشجعه”.

وأعلن نادي نانت الفرنسي، معاقبة الدولي المصري مصطفى محمد مهاجم الفريق، بعد رفضه المشاركة في مواجهة تولوز أمس الأحد في الدوري الفرنسي.

كان مصطفى محمد رفض المشاركة في لقاء فريقه أمام تولوز، بسبب حملة قمصان فرق الدوري الفرنسي ألوانًا خاصة بدعم حقوق المثليين، في هذه الجولة، وظل متواجدا في الفندق الخاص بالفريق.