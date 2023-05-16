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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بهذه الطريقة ؟

ماذا يحدث لجسمك عند
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بهذه الطريقة ؟

تعتبر المكسرات هي المصدر الأساسي في الحفاظ على قوة لأحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تساعد أيضًا في إدارة التهاب المفاصل الروماتويدي، بغض النظر عن الحماية من مرض الزهايمر والخرف.

كما أن للمكسرات مثل اللوز والجوز والفول السوداني والجوز والفستق  غنية بالألياف وفيتامين هـ والمغنيسيوم والفوسفور والدهون الجيدة ومضادات الأكسدة “ وفقاً لموقع "eating well".

وحذر خبراء الصحة من خطورة تناول المكسرات المختلفة قبل نقعها في المياه لعدة ساعات، وذلك بسبب الأضرار التي تسببها للجسم في حال تم تحضيرها بشكل غير صحيح.

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فوائد المكسرات بصفة عامه


المكسرات ليست مفيدة للقلب فقط ، بل تساعد المكسرات أيضًا في خفض مستويات الكوليسترول، كما تساعد المكسرات في أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في المكسرات في تحسين ضربات القلب غير المنتظمة ومنع النوبات القلبية غير المتوقعة، لكن فوائد المكسرات المنقوعة في الصباح يمكن أن تكون أكثر قيمة للصحة.


ما فائدة نقع المكسرات؟

أن الجسم  يمتص العناصر الغذائية الأساسية مثل الحديد والبروتين والكالسيوم والزنك بشكل أفضل عند نقع المكسرات.
يزيل الماء حمض الفايتك الموجود في الأحماض التي تسبب عسر الهضم.

يساعد نقع المكسرات في هضمها بشكل صحيح وجني الفوائد من هذه العناصر الغذائية.

يتم إزالة التانين من المكسرات عندما يتم نقعها في الماء وبالتالي يتحسن طعم وقوام المكسرات .


يساعد اللوز المنقوع على خفض الكوليسترول وتحسين الذاكرة.
أظهرت الدراسات أن تناول المكسرات في الصباح يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن ، يعتبر الفستق والجوز رائعين إذا كنت ترغب في خسارة بضعة أرطال.
تتمتع المكسرات بقدرة مذهلة على التحكم في مستويات السكر في الدم وهي مفيدة جدًا لمرضى السكر.

يمكن أن يؤدي البدء في تناول المكسرات المنقوعة كل صباح إلى تحسين صحة قلبك بشكل كبير.

يساهم الجوز واللوز دورًا مهمًا في تحييد الجذور الحرة، كما أن خصائصهما الغذائية تحمي الخلايا من التلف، لذا فإن تناول المكسرات المنقوعة أمر مهم إذا كنت تريد أن تبدو بشرتك أصغر سنًا.

يعد الفول السوداني والفستق  غنيان بالألياف، مما يساعد الجهاز الهضمي بأكمله، ويزيد من كمية البكتيريا الجيدة في الجسم، ويساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء.

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